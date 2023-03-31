ChatGPT｜短片示範用GPT-4執CV　專家分享輸入指令心得 (09:35)

ChatGPT改寫履歷表【詳細示範見本文短片】

‧在ChatGPT介面，輸入「重寫履歷表內容要專業，着重工作經驗，用繁體中文回答」的指令

‧附以履歷表資料，包括應徵職位、應徵要求、姓名、電郵、電話、地址、工作經驗、學歷、電腦技能和語言

‧如要英文履歷表，可要求ChatGPT用英文回答。Ivan提醒，ChatGPT中英翻譯須留意過往公司或學校名稱是否正確

Ivan分享ChatGPT輸入指令心得：

‧賦予AI一個角色，例如「你是一名英文教師，有10年經驗，去寫一篇英文內容」，會令生成內容的措詞更好

‧下指令不一定要輸入完整句子

‧可要求AI生成內容的語調專業或有創意等

‧留意ChatGPT可能提供錯誤資訊，須核對AI生成內容

［按此可放大閱讀圖表］

［按此可放大閱讀圖表］（生成內容僅供參考，用家須自行核對資料及判斷是否適用）

用家：發正確指示 ChatGPT回應速度非常快

用家如何看ChatGPT？電子平台組訪問現職教師文迪，她表示，一開始因好奇與同事和朋友試玩ChatGPT，後來開始認真希望了解其可信度、內容是否準確及功能。她較常用於草擬發給同事的電子郵件，以及編寫練習和評分方案，因ChatGPT可以編寫一個「很好」、「一般」和「差」的答案樣本，草擬選擇題時又可助她構想錯誤選項。她認為，如果能夠發出正確指示，「ChatGPT回應速度確實非常快」。

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