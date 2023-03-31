ChatGPT｜短片：營養師ChatGPT問減肥餐單　實試用唔用得過？ (10:18)

AI聊天機器人ChatGPT成為熱潮，亦方便尋找資訊，那麼用來查問營養餐單一類飲食資料可以嗎？註冊營養師謝詠瑩（Gloria）接受明報電子平台組訪問，嘗試以手機程式Poe內的ChatGPT查詢減肥餐單，發現ChatGPT雖然提供到健康食物選擇，但未能按個人需要調整餐單，倘若盲目跟從，或會因攝取不足卡路里而出現低血糖，又或是未能吸收足夠鐵質而出現缺鐵性貧血，詳情可見本文影片。（採訪及短片剪接：葉明傑）