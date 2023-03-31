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ChatGPT｜短片：營養師ChatGPT問減肥餐單　實試用唔用得過？ (10:18)

AI聊天機器人ChatGPT成為熱潮，亦方便尋找資訊，那麼用來查問營養餐單一類飲食資料可以嗎？註冊營養師謝詠瑩（Gloria）接受明報電子平台組訪問，嘗試以手機程式Poe內的ChatGPT查詢減肥餐單，發現ChatGPT雖然提供到健康食物選擇，但未能按個人需要調整餐單，倘若盲目跟從，或會因攝取不足卡路里而出現低血糖，又或是未能吸收足夠鐵質而出現缺鐵性貧血，詳情可見本文影片。（採訪及短片剪接：葉明傑）

謝詠瑩表示，營養師設計餐單時，會先了解該人的健康狀況、飲食習慣、有否食物敏感等，而ChatGPT在提供數據資料方面（例如搜尋含高鐵質蔬菜及其營養價值資料）確有幫助；但三高（高膽固醇、高血糖、高血壓）的人，又或是本身有貧血、痛風的人，要注意ChatGPT提供的餐單未必能夠配合自身狀況，加上ChatGPT資料庫只至2021年，提供的飲食建議未必能按最新研究而更新。

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