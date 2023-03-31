特朗普被起訴　涉付艷星掩口費　一文解構案件詳情 (14:42)

【相關報道：特朗普涉向艷星付掩口費被起訴 成首名遭刑事檢控前總統】

綜合美國媒體報道，2016年美國總統大選前夕，藝名Stormy Daniels的成人電影女演員克利福德（Stephanie Clifford）欲對外爆料，自己曾於2006年與特朗普有性關係，特朗普涉嫌為此透過私人律師科恩（Michael Cohen），向她提供13萬美元（約101萬港元）掩口費，以免影響大選勝算。科恩於2018年認罪，供稱曾按特朗普指示，替特朗普墊支該筆錢給克利福德，換取她保持緘默，特朗普其後透過旗下集團Trump Organization還款予科恩。

美國媒體報道，由於該筆歸還科恩的款項是為保護特朗普選情而產生，理應歸類為選舉支出，但被記錄為「法律費用」，可能違反聯邦選舉資金法。美國法例下，付掩口費不屬犯法，但選舉法例規定候選人若為了會影響選舉的事而支付任何款項，必須申報。

不過美國媒體指出，偽造商業紀錄在紐約一般僅屬輕罪而非重罪，如控方欲以重罪檢控特朗普，必須證明偽造商業紀錄的目的是要掩飾另一罪案。檢方最終以什麼控罪指控特朗普，相信要待特朗普提堂時才揭盅。

民主黨籍的曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）去年開始就此案展開刑事調查，並成立大陪審團，檢視有否足夠證據提出起訴。科恩曾多次向大陪審團作供，成為控方關鍵證人。

特朗普另一律師Robert Costello早前亦被傳召作供，不過他在庭外表示，是科恩自行決定向克利福德付掩口費。特朗普一直否認在事件中有不當行為，批評布拉格的調查是「政治獵巫」。

資料來源：綜合報道

整理：林綺菁