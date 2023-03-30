俄烏局勢｜空襲警報下　基輔幼園防空地窖兒童砌積木、塗顏色應對 (17:04)

這裏是烏克蘭首都基輔一間幼稚園的防空地窖。警報聲上周一（20日）響遍基輔，一班在戰火中成長的兒童，平靜地走到地窖，無人哭鬧。「我們正躲避炸彈」，男孩Platon邊砌積木，邊向法新社記者說。另一女孩Nadiya平淡地補充：「當我們預料有炸彈時，就會去地窖。」

自俄軍侵烏以來，兒童心理發展成關注。基輔的幼稚園冀藉着裝飾地窖，以減低戰爭對兒童的心理陰影。幼稚園園長Alla Pysmenchuk表示，不少兒童從烏克蘭東部戰事重地逃離，部分家長仍在參軍守護烏克蘭。在地窖陪伴兒童的心理學家Iryna Kioresku說，雖然普遍家庭都不會談論戰事，但其實孩子們知道有些不對的事情在發生。

美國知名卡通《芝麻街》的製作團隊在俄烏戰事爆發初期，擔心戰事影響兒童心理發展，遂成立「緊急工作小組」，除為卡通配上烏克蘭語，更邀請烏克蘭兒童拍攝有關烹飪烏克蘭傳統菜式、演奏樂器和刺繡的短片，負責人Estee Bardanashvili表示，希望能讓孩子為國家感到自豪，她又稱戰事創傷影響深遠，所以快樂和學習的時刻對孩子更為重要。

烏克蘭作家Tania Stus亦出版故事書Secret Stories of Small and Big Victories，協助家長回應兒童有關戰爭的問題。故事書最初以有聲讀物的方式免費供予逃離烏國的家庭。Tania Stus表示，書中故事模仿真實世界，而非向兒童營造「戰爭是童話」假象。他相信故事書有助教育兒童克服困難，給予孩子希望。

（法新社）