鈔票損毁、撕爛了怎辦？崩角、污糟銀紙用得？金管局解答Q&A (12:36)

問：紙幣爛了可否用？

答：損壞的紙幣有可能不被接受做法定貨幣。

問：紙幣撕爛了，可以怎辦？

答：可以拿去發鈔銀行換。銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，例如會驗是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁程度等。一般來說，如果沒有以上問題，銀行會換錢給市民。政府透過金管局授權3間銀行發行紙幣，分別為香港上海匯豐銀行有限公司、中國銀行（香港）有限公司和渣打銀行（香港）有限公司。

問：紙幣可否黐返埋使用？

答：最好是交回發鈔銀行。金管局提醒，切勿將兩張不同號碼的鈔票黐在一起，這樣做是合成銀紙，不是法定貨幣，可能會被檢控製造偽幣。

問：如果收到張霉霉爛爛的銀紙，可以怎辦？

答：崩角、污糟銀紙仍然用得，但如果覺得不順眼，最好是交予發鈔銀行回收。一般來說，銀行會驗證銀紙是否真鈔、損毁面積有否超過四分之一、防偽特徵是否完整，如無以上問題可兌回錢。

問：舊鈔有幾舊才會被淘汰？

答：一般來說，銀紙有崩、有爛、劃花了、防偽特徵沒了、霉霉爛爛等，就無得留低。

資料來源：香港金融管理局網站

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