埃及神殿掘出2000羊頭木乃伊 (19:25)

埃及旅遊及文物部上周六（25日）表示，是次發現的木乃伊，除了公羊頭，還有母羊、狗、野山羊、牛、瞪羚和貓鼬等，相信都是祭品，於法老王拉美西斯二世死後的托勒密王朝時期製作。這意味着拉美西斯二世死後約1000年仍備受崇拜。

負責是次挖掘工作的美國紐約大學古代世界研究所的考古團隊，更發現一座巨大宮殿，牆壁厚約5米，相信來自埃及古王國第六王朝時期；還發現雕像、莎草紙、一部分的古樹、皮衣和鞋子。該建築遺蹟有助了解拉美西斯二世神殿建造前，該地方的面貌。

（路透社/法新社）

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