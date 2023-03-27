九龍城、土瓜灣、長洲鼠患指數升　食環署採取改善措施後再評估 (18:15)

現時全港共有50個監察地點。食環署上周公布17個地點的鼠患指數，其中已經3個地點達8%以上，包括：(地點/指數)

．長洲新興街 8.9%

．土瓜灣馬頭圍道 8.6%

．九龍城衙前圍道 8.2%

值得留意的是，長洲新興街去年上半年鼠患指數是0%，下半年為3.8%，但近日已達8.9%。

至於馬頭圍道去年上半年也曾達7%，下半年跌至3.6%。至於衙前圍道，去年下半年鼠患指數曾達12.2%，後來食環署改善措施後再評估，已跌至2.1%，但最近似乎「故態復萌」，達到超過8%的水平。由於兩個地點都錄得高水平，令九龍城分區指數也達7.4%。

鼠患參考指數計算方法：

每個監察地點的調查為期三天，調查期間，食環署於每個監察地點會放置約50塊誘餌（每件誘餌為一塊生番薯）。食環署職員會每天檢查並更換誘餌，並於調查第三天收回所有誘餌，以計算誘餌被老鼠咬囓的比率。

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