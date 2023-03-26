馬拉松｜2023年下半年外地馬拉松之選　部分設半馬、8公里賽【附連結】 (14:24)

跑步老少咸宜，到外地參加跑步賽事，既可感受當地賽事氣氛，又可外遊，而且不一定只有全馬（42.195公里）之選，有些比賽也有半馬，或較短距離的8公里、5公里選擇，適合一家人或三五知己按不同程度一起參與。
日本北海道函館馬拉松
日期：2023年6月25日
賽事：全馬、半馬
澳洲黃金海岸馬拉松
日期及賽事：2023年7月1日（5公里、半馬）、7月2日（全馬）
5公里賽事網站：goldcoastmarathon.com.au/races/fun-run
半馬網站：goldcoastmarathon.com.au/races/half-marathon
全馬網站：goldcoastmarathon.com.au/races/marathon
日本北海道馬拉松
日期：2023年8月27日
賽事：全馬
日本稚內平和馬拉松
日期：2023年9月3日
賽事：全馬、8公里、5公里等
荷蘭阿姆斯特丹馬拉松
日期：2023年10月15日
賽事：全馬、半馬、8公里等
網站：www.tcsamsterdammarathon.eu
日本金澤馬拉松
日期：2023年10月29日
賽事：全馬
日本神奈川縣橫濱馬拉松
日期：2023年10月29日
賽事：全馬、雙人接力（分別跑20.4公里及21.8公里）等
法國尼斯馬拉松
日期：2023年11月5日
賽事：全馬、雙人接力（各跑21公里）、接力賽（3至6人）等
日本富山縣富山馬拉松
日期：2023年11月5日
賽事：全馬、4公里
日本福岡馬拉松
日期：2023年11月12日
賽事：全馬、5.2公里
台北渣打馬拉松
日期：2023年11月12日
賽事：全馬、半馬、13公里
埃及馬拉松
日期：2024年1月12日
賽事：全馬、5公里等
日本福井櫻花馬拉松
日期：2024年3月31日
賽事：全馬、5公里等
網站：fukui-sakura-marathon.jp/sakuramarathon/essentials
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