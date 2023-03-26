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馬拉松｜2023年下半年外地馬拉松之選　部分設半馬、8公里賽【附連結】 (14:24)

跑步老少咸宜，到外地參加跑步賽事，既可感受當地賽事氣氛，又可外遊，而且不一定只有全馬（42.195公里）之選，有些比賽也有半馬，或較短距離的8公里、5公里選擇，適合一家人或三五知己按不同程度一起參與。

日本北海道函館馬拉松

日期：2023年6月25日

賽事：全馬、半馬

網站：hakodate-marathon.jp

澳洲黃金海岸馬拉松

日期及賽事：2023年7月1日（5公里、半馬）、7月2日（全馬）

5公里賽事網站：goldcoastmarathon.com.au/races/fun-run

半馬網站：goldcoastmarathon.com.au/races/half-marathon

全馬網站：goldcoastmarathon.com.au/races/marathon

日本北海道馬拉松

日期：2023年8月27日

賽事：全馬

網站：www.hokkaido-marathon.com

日本稚內平和馬拉松

日期：2023年9月3日

賽事：全馬、8公里、5公里等

網站：wakkanai-marathon.jp

荷蘭阿姆斯特丹馬拉松

日期：2023年10月15日

賽事：全馬、半馬、8公里等

網站：www.tcsamsterdammarathon.eu

日本金澤馬拉松

日期：2023年10月29日

賽事：全馬

網站：www.kanazawa-marathon.jp

日本神奈川縣橫濱馬拉松

日期：2023年10月29日

賽事：全馬、雙人接力（分別跑20.4公里及21.8公里）等

網站：yokohamamarathon.jp

法國尼斯馬拉松

日期：2023年11月5日

賽事：全馬、雙人接力（各跑21公里）、接力賽（3至6人）等

網站：www.marathon06.com/2023/AN

日本富山縣富山馬拉松

日期：2023年11月5日

賽事：全馬、4公里

網站：www.toyamamarathon.com

日本福岡馬拉松

日期：2023年11月12日

賽事：全馬、5.2公里

網站：www.f-marathon.jp

台北渣打馬拉松

日期：2023年11月12日

賽事：全馬、半馬、13公里

網站：scbmarathon.com

埃及馬拉松

日期：2024年1月12日

賽事：全馬、5公里等

網站：www.egyptianmarathon.com

日本福井櫻花馬拉松

日期：2024年3月31日

賽事：全馬、5公里等

網站：fukui-sakura-marathon.jp/sakuramarathon/essentials

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