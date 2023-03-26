消費券｜八達通消費券4月16日最後一次發放尾期千元　3月31日前須夠合資格消費 (12:52)

消費券2022第二階段獲發5000元消費券的市民

合資格市民留意，尾期1000元消費券將於2023年4月16日再次發放，須在3月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」，才可於4月16日獲發該1000元。

須留意，4月16日將是尾期1000元的最後一次發放，如合資格登記人於2023年3月31日的「合資格消費」累積總額仍少於4000元，將不會獲發放尾期1000元消費券。

2022年消費券第二階段獲發1萬元消費券的市民

在第二階段共獲發1萬元、選用八達通領券的合資格市民留意，尾期1000元消費券將於2023年4月16日再次發放，惟須在3月31日或之前累積夠9000元「合資格消費」，才可於4月16日獲發該1000元。若在3月31日或之前未累積夠9000元「合資格消費」，須繼續累積，等待下一輪、即5月16日發放，才能領取該1000元消費券。

八達通消費券 常見問題資訊：

什麼是「合資格消費」？

如何查詢「合資格消費」累積總額？

如何領取八達通消費券？

詳情可參閱八達通網站：voucher.octopus.com.hk/tc/overview

消費券 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR