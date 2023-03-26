消費券｜八達通消費券4月16日最後一次發放尾期千元　3月31日前須夠合資格消費 (12:52)

政府2023年再度發放消費券5000元，將於下月16日先派發第一期3000元【政府再派消費券 5000元分兩期最快4月派】。而上一批消費券，即2022年8月7日開始發放的2022年消費券第二階段，透過八達通領取消費券的市民如仍未領取尾期1000元，可留意以下資訊：
消費券2022第二階段獲發5000元消費券的市民
合資格市民留意，尾期1000元消費券將於2023年4月16日再次發放，須在3月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」，才可於4月16日獲發該1000元。
須留意，4月16日將是尾期1000元的最後一次發放，如合資格登記人於2023年3月31日的「合資格消費」累積總額仍少於4000元，將不會獲發放尾期1000元消費券。
2022年消費券第二階段獲發1萬元消費券的市民
在第二階段共獲發1萬元、選用八達通領券的合資格市民留意，尾期1000元消費券將於2023年4月16日再次發放，惟須在3月31日或之前累積夠9000元「合資格消費」，才可於4月16日獲發該1000元。若在3月31日或之前未累積夠9000元「合資格消費」，須繼續累積，等待下一輪、即5月16日發放，才能領取該1000元消費券。
八達通消費券 常見問題資訊：
詳情可參閱八達通網站：voucher.octopus.com.hk/tc/overview
消費券 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR