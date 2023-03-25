天氣｜天文台今午3時拍到西灣河落雹照片 (18:30)

天文台：本港短期內或有大雨 或受冰雹影響

【17:45】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。預料本港在短期內可能受冰雹影響。另外，雷暴警告有效時間延長至晚上7時30分，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【15:02】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至今午5時30分。

【12:34】天文台表示，預料本港在短期內可能受冰雹影響。此外，天文台預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【11:45】上午10時50分，天文台錄得26.3°C，相對濕度79%。天文台表示，位於珠江口以西的雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港。同時，一道冷鋒已在廣東形成，並會在晚間橫過沿岸地區。另外，天文台在上午11時35分發出雷暴警告。

本港地區今日（25日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光。下午及今晚驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁東南風，稍後轉吹東至東北風。明日（26日）有驟雨及雷暴，氣溫下降。下周初最低氣溫在19度左右，風勢逐漸增強，仍然有幾陣雨。

（天文台）