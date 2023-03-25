祛濕三食材：赤小豆、生薏米、白扁豆　「食物抽濕機」助身體祛濕【附中醫湯水食譜】 (11:34)

祛濕三食材

1. 赤小豆

【功效】味甘酸性平，有利水除濕及消腫解毒的作用。

食譜：蓮藕赤小豆竹葉湯

【材料】蓮藕1條、赤小豆200克、淡竹葉10克、鹽少許、水2000毫升

【製法】蓮藕削皮切片，鍋子加水，放入蓮藕及赤小豆，煲45分鐘後加入淡竹葉煲15分鐘，加鹽調味，即成。

2. 生薏米

【功效】有利水滲濕、健脾除痹及清熱排膿的功效，適用於濕邪侵犯關節、脾胃和皮膚。

食譜：薏米蛋花湯

【材料】生薏米30克、蛋白2隻、蛋黃1隻、芫荽少許、水1000毫升、鹽少許、胡椒粉少許、麻油少許

【製法】芫荽洗淨備用，水煮滾後加入薏米煲30分鐘，再加入其他材料煲5分鐘，即成。

3. 白扁豆

【功效】性微溫味甘，歸脾、胃經，能健脾化濕，用於脾虛濕盛，運化失常，便溏或泄瀉，以及脾虛濕濁下注、白帶過多等症狀。

食譜：扁豆雲芝姬松菇湯

【材料】白扁豆50克、雲芝50克、姬松菇50克、粟米2條、水2500毫升

【製法】白扁豆浸30分鐘，雲芝及姬松菇洗淨浸20分鐘備用。粟米洗淨切段，全部材料加水，煲1.5小時，即成。雲芝有健脾利濕、止咳平喘的功效，姬松菇則有扶正補虛的作用。

註：各人體質不同，如有疑問應諮詢註冊中醫意見。

資料來源：註冊中醫胡玘君

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