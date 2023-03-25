法律Q&A｜律師：普通法地區批永久終止聆訊屬罕見　一文看永久終止聆訊是什麼？ (15:01)

申請永久終止聆訊是什麼？需要什麼理據？

答：在刑事案件中，法庭恪守中立原則。控辯雙方均有權要求將案件推進到審訊，交予法官或陪審團審理及作出裁決。然而，法庭有剩餘酌情權（residual discretion）命令永久終止聆訊。雖然如此，法庭只會在十分例外的情況才命令永久終止聆訊。

辯方需要證明控方濫用程序（abuse of process），而即使法庭採取補救措施，被告人依然不可能得到公平審訊。常見申請理據有延誤檢控，不公平蒐證以及審訊前的傳媒報道，而導致陪審團不可能達至公平裁決等。

法庭會考慮什麼因素？

答：法庭在決定是否批准永久終止聆訊時，會考慮被告是否不可能得到公平審訊。為此，辯方有舉證責任證明被告人不可能得到公平審訊，舉證門檻是「相對可能性的衡量」（on the balance of probabilities），這比控方證明被告人有罪的門檻「毫無合理疑點」為低。

若辯方以延誤檢控為例，法庭會考慮被告會否因無合理辯解的延誤檢控，而嚴重損害了他妥善準備抗辯的能力。

近年有沒有刑事案成功申請永久終止聆訊？

答：2010年有一宗罕有成功申請永久終止聆訊的案件「HKSAR v WONG HUNG KI（黃洪基）」【相關判辭連結】，法庭頒令永久終止聆訊，理由是廉政公署調查人員秘密錄取了被告與代表律師的對話，法庭裁定此行為違反了「法律專業保密特權」，令被告不能得到公平審訊。雖然控方向終審法院申請上訴許可，但最後遭拒絕。案中被告毋須接受審訊獲釋。

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