法律Q&A｜傳媒審前報道可作永久終止聆訊理據　律師：暫未有「成功」案例　惟傳媒違規報道可被檢控 (14:01)

證券公司已婚男董事被指殺害情婦案，辯方以什麼理由申請終止永久聆訊？

答：辯方以有傳媒於裁決前兩天刊登訪問，披露本案為首宗無屍體而被裁定謀殺罪成的案件，導致審訊不公，向高院申請永久終止聆訊，不過高院不認為會導致審訊不公，亦未見司法程序遭不當濫用。【相關報道】【相關判辭連結】

奶昔落迷魂藥殺夫案中，辯方以什麼理據申請永久終止聆訊？

答：陳柏豪表示，美林證券亞太區董事總經理簡崇諾（Robert Kissel）妻子Nancy Kissel的殺夫案件，為近年以傳媒審前的報道對被告造成嚴重不公為由、申請永久終止聆訊的經典案例（landmark case）。【相關判辭連結】

Nancy Kissel於2005年被裁定謀殺丈夫Robert Kissel罪成，上訴至終審法院獲判得直，案件於2011年發還重審後，她再被裁定謀殺罪成，判囚終身。辯方在第二次審訊前，向當時主審法官麥機智申請永久終止聆訊。

根據判辭，辯方認為被告未能在《基本法》及人權法的保障下獲得公平審訊，除了由於傳媒的廣泛報道，案件亦寫成小說及拍成電影，在公眾層面充斥對她不利的報道。

法官為何拒絕殺夫案被告申請永久終止聆訊？

答：法官認為，即使陪審員看了報道而對被告產生偏見，法官在審訊時，亦可正確引導陪審團以公正持平的態度看待案中證據，以作出公正的裁決。另外，審訊過程本身的性質和氣氛，亦會令陪審團專注於在他們面前的實際證據。

法庭亦要考慮到公眾利益，牽涉嚴重罪行的案件應該經審訊作出裁決，故拒絕辯方申請永久終止聆訊。

傳媒若在刑事案審訊前，作出影響司法程序的報道，會有什麼可能的後果？

答：陳柏豪表示，雖然傳媒在刑事案審訊前的報道，未必會構成被告成功申請永久終止聆訊的理由，但傳媒仍有可能因為審前報道影響司法程序，被控藐視法庭。

2013年大角嘴唐樓發生男子周凱亮殺死兼肢解父母的謀殺案（即電影《正義迴廊》的原版【相關報道】），前《蘋果日報》及前《爽報》在周凱亮被控謀殺提堂的兩日後刊登其專訪，律政司其後控告兩報時任總編輯張劍虹及李彭基，以及兩名記者藐視法庭，張劍虹及李彭基承認責任，分別罰款9萬元及6萬元，《蘋果日報》及《爽報》分別罰款25萬元及15萬元，並向律政司支付懲罰性訟費。【相關報道】【相關判辭連結】

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