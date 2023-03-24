疫後復常多種呼吸道病毒活躍　醫院驗出鼻病毒比率急升 (18:11)

鼻病毒比率急升

衛生防護中心最新監察數據顯示，醫院驗到鼻病毒樣本急升。2月初醫管局化驗樣本中，只有8%對鼻病毒呈陽性，但上周急升到38.3%（附圖一）。同一時期，衛生署公共衛生化驗服務處化驗到的鼻病毒樣本，亦是由1%升至5.3%（附圖二）。

鼻病毒是引致一般傷風的病毒之一，病徵大致包括流鼻水、打噴嚏和喉嚨不適，一些病人會有發燒，病徵輕微。潛伏期為12小時至5天，一般約兩天，發病期為兩至七天。

副流感病毒3月初升至高位

副流感病毒亦有類似上升情況。在醫管局及衛生署的化驗樣本中，副流感病毒陽性比率本月有上升趨勢。衛生防護中心表示，留意到各種呼吸道病毒較之前活躍，而季節性流感活躍程度近兩星期亦有輕微上升，每1萬人中流感入院比率由0.014升至0.074，增加主要是12歲以下兒童及長者。

副流感病毒在醫管局化驗樣本中，3月初曾升至高位，由年初的6.8%升至3月初的17.6%（附圖三），到近一周才有回落。衛生署化驗樣本中，陽性比率仍然向上，由年初0.2%升至上周2.3%（附圖四）。

副流感病毒是常見引致上呼吸道感染的病毒，尤其幼童較易感染。副流感病毒透過接觸受感染者的呼吸道分泌物，或接觸受污染的物件表面及物件而傳播。

腺病毒比率與去年差不多

踏入今年，醫管局化驗到的腺病毒陽性樣本比率，介乎1.8%至3.9%（附圖五），與去年同期相若。衛生防護中心則稱，腺病毒陽性樣本比率今年至今暫時處於低水平。