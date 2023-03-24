乾木棉花清熱解毒　中醫提醒勿撿地上木棉花食用【附廣東五花茶食譜】 (12:00)

木棉花季，註冊中醫葉麗斌提醒，勿胡亂撿拾地上的木棉花來食用；內服鮮木棉花會引起大便帶血的腹痛泄瀉、外用則會引致皮膚出現瘡瘍潰爛或引起破傷風。至於食用乾木棉花，應先向註冊中醫查詢。葉麗斌解說乾木棉花的功效、如何揀選和存放，並提供廣東「五花茶」食譜。
長期病患、長者、兒童、孕婦、虛弱體質不宜
葉麗斌表示，乾木棉花性味甘、淡、涼，有清熱解毒、利濕止瀉、涼血止血的功效。長期病患、長者、兒童、孕婦、虛弱體質的人不宜食用乾木棉花。濕熱或熱毒病症（例如大便黏爛、皮膚出現瘡瘍、心煩易怒、口臭嚴重）的人或會適合，不過食用前應先諮詢註冊中醫。購買乾木棉花時，應到有信譽的中藥房，選擇褐色及乾爽的乾木棉花，存放在陰涼地方。如果出現蟲蛀、發黴、變軟，即棄。
廣東「五花茶」（1人分量）
材料︰
乾木棉花 10克
金銀花 10克
菊花 10克
雞蛋花 10克
槐花 10克
甘草 6克
羅漢果 1/4個（可選用適量片糖代替）
水 500毫升
製法︰
1. 所有材料洗淨後瀝乾。
2. 所有材料放入鍋中，加水以大火煲滾後轉中小火，煲約20分鐘即可。
功效及飲用次數︰廣東「五花茶」清熱利濕，夏天飲用有清熱解暑功效。適合者一星期可飲一次。［忌亂飲：感冒飲五花茶難癒］
註：食用乾木棉花，應先向註冊中醫查詢。
文：陸秋燕
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