乾木棉花清熱解毒　中醫提醒勿撿地上木棉花食用【附廣東五花茶食譜】 (12:00)

長期病患、長者、兒童、孕婦、虛弱體質不宜

葉麗斌表示，乾木棉花性味甘、淡、涼，有清熱解毒、利濕止瀉、涼血止血的功效。長期病患、長者、兒童、孕婦、虛弱體質的人不宜食用乾木棉花。濕熱或熱毒病症（例如大便黏爛、皮膚出現瘡瘍、心煩易怒、口臭嚴重）的人或會適合，不過食用前應先諮詢註冊中醫。購買乾木棉花時，應到有信譽的中藥房，選擇褐色及乾爽的乾木棉花，存放在陰涼地方。如果出現蟲蛀、發黴、變軟，即棄。

廣東「五花茶」（1人分量）

材料︰

乾木棉花 10克

金銀花 10克

菊花 10克

雞蛋花 10克

槐花 10克

甘草 6克

羅漢果 1/4個（可選用適量片糖代替）

水 500毫升

製法︰

1. 所有材料洗淨後瀝乾。

2. 所有材料放入鍋中，加水以大火煲滾後轉中小火，煲約20分鐘即可。

功效及飲用次數︰廣東「五花茶」清熱利濕，夏天飲用有清熱解暑功效。適合者一星期可飲一次。［忌亂飲：感冒飲五花茶難癒］

註：食用乾木棉花，應先向註冊中醫查詢。

文：陸秋燕

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