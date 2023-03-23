祛濕方法一文睇︰茶飲湯水、按穴、生活習慣【附簡單徵狀辨濕重】 (08:42)

●五徵狀助辨濕重 中醫提醒濕重分寒濕、濕熱、內濕、外濕 祛濕飲食各不同
●五招祛濕：喝暖水、按穴位、早睡早起常運動、避吃煎炸物、戒冷飲
祛濕茶飲、粥、湯水
●蓮藕花豆湯：健脾養血、祛濕止癢
材料：蓮藕1斤、紅腰豆1兩、花腰豆1兩、茯苓五錢 、紅棗8粒（去核）、陳皮1角、豬𦟌6兩
做法：蓮藕去皮，切塊。紅腰豆浸洗。豬𦟌出水。將全部材料放入煲內，加水（約12碗），水滾轉細火煲1個半小時，加鹽即可。此量可供3至4人用。
熟藕益胃健脾、養血補益、生肌、止瀉。紅腰豆補血益氣。花腰豆祛濕，健脾補腎，降低膽固醇。茯苓健脾祛濕。注意：凡煲豆湯，宜先用水浸數小時，可減少胃氣脹問題。各人體質不同，建議使用食療前，先向註冊中醫查詢。
●粉葛扁豆衣湯（四人分量）
材料：粉葛半斤、扁豆衣20克、地骨皮15克、生熟薏米各15克、陳皮1角、蜜棗2粒、瘦肉酌量（飲用素湯者可不加瘦肉）、水8碗
做法：洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。粉葛毋須去皮（粉葛皮有助去濕利尿），以牙刷擦拭表皮污垢及洗淨後備用。瘦肉汆水備用。洗淨扁豆衣、地骨皮、生熟薏米、蜜棗。水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，8碗水煲至6碗水即成。
此湯宜早上空腹飲。注意：各人體質不同，建議使用食療前，先向註冊中醫查詢。
按穴祛濕
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