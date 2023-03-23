祛濕方法一文睇︰茶飲湯水、按穴、生活習慣【附簡單徵狀辨濕重】 (08:42)

●五徵狀助辨濕重 中醫提醒濕重分寒濕、濕熱、內濕、外濕 祛濕飲食各不同

●五招祛濕：喝暖水、按穴位、早睡早起常運動、避吃煎炸物、戒冷飲

祛濕茶飲、粥、湯水

●紓緩濕困徵狀：生薏米、香茅

●祛濕輕身茶

●祛濕兩焗茶：扁豆衣扁豆花焗茶、炒米黨參陳皮焗茶

●粟米芯粟米鬚煲水 陰虧津少夜尿多不宜飲

●祛濕不當傷陰 茶勿亂飲

●潤燥祛濕：檸檬汁雪燕薏仁

●溫和掃濕氣：茯苓陳皮煮粥

●解脾經濕困：粉葛粟米赤小豆湯

●舒筋活絡祛濕：粉葛扁豆鯪魚湯

●補氣健脾祛濕：粉葛扁豆茯苓瘦肉湯

●祛風除濕：香茅生薑橘餅湯

●祛濕健脾止癢湯 孕婦忌服 津液不足者慎服

●利水滲濕：薏米蛋花湯

●老黃瓜扁豆淮山薏米湯 飯前一小時飲

●蓮藕花豆湯：健脾養血、祛濕止癢

材料：蓮藕1斤、紅腰豆1兩、花腰豆1兩、茯苓五錢 、紅棗8粒（去核）、陳皮1角、豬𦟌6兩

做法：蓮藕去皮，切塊。紅腰豆浸洗。豬𦟌出水。將全部材料放入煲內，加水（約12碗），水滾轉細火煲1個半小時，加鹽即可。此量可供3至4人用。

熟藕益胃健脾、養血補益、生肌、止瀉。紅腰豆補血益氣。花腰豆祛濕，健脾補腎，降低膽固醇。茯苓健脾祛濕。注意：凡煲豆湯，宜先用水浸數小時，可減少胃氣脹問題。各人體質不同，建議使用食療前，先向註冊中醫查詢。

●粉葛扁豆衣湯（四人分量）

材料：粉葛半斤、扁豆衣20克、地骨皮15克、生熟薏米各15克、陳皮1角、蜜棗2粒、瘦肉酌量（飲用素湯者可不加瘦肉）、水8碗

做法：洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。粉葛毋須去皮（粉葛皮有助去濕利尿），以牙刷擦拭表皮污垢及洗淨後備用。瘦肉汆水備用。洗淨扁豆衣、地骨皮、生熟薏米、蜜棗。水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，8碗水煲至6碗水即成。

此湯宜早上空腹飲。注意：各人體質不同，建議使用食療前，先向註冊中醫查詢。

按穴祛濕

●按四穴位補脾祛濕

●按三穴位化濕健脾

●按三穴位紓春困

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