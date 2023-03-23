好去處｜維港海濱復活節帽子巡遊　4月2日東岸公園行至灣仔　睇表演玩遊戲 (15:50)

「維港復活節帽子巡遊2023」邀請了不同單位參加，表演單位包括啦啦隊、舞蹈團和幼稚園學生，而單輪車隊、高蹺人、小丑和復活兔公仔等，會在海濱共享空間營造嘉年華氣氛，香港導盲犬協會亦會到場支持。大會於各站分別免費派發限量朱古力復活蛋、爆谷和棉花糖等小禮物，送完即止。

當日，灣仔「HarbourChill海濱休閒站」特設「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」，完成挑戰可獲贈小禮物（送完即止）。首100位完成全程4站並集齊印花的參加者，更可獲頒發證書。

●維港復活節帽子巡遊2023

日期：4月2日（星期日）

時間：下午2時半至6時

費用：全免

報名方法：bit.ly/3JKE7C6

地點：炮台山「東岸公園主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」

維港開心碌碌復活蛋大挑戰

日期：4月2日（星期日）

時間：下午2時半至6時

地點：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」

詳請可參閱海濱事務委員會網站

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