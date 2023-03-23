好去處｜維港海濱復活節帽子巡遊　4月2日東岸公園行至灣仔　睇表演玩遊戲 (15:50)

復活節將至，發展局和海濱事務委員轄下六大海濱共享空間，將於4月2日舉行「維港復活節帽子巡遊2023」。市民可於4月2日戴上五色絢爛的帽子悉心打扮，在炮台山「東岸公園主題區」起步，沿銅鑼灣「活力避風塘主題區」和灣仔「水上運動及康樂主題區」，步行至灣仔「HarbourChill海濱休閒站」，體驗全港首個復活節帽子巡遊，齊齊打卡、睇表演、玩遊戲。灣仔「HarbourChill海濱休閒站」亦會舉辦首屆「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」，一家大小共享親子時光。
「維港復活節帽子巡遊2023」邀請了不同單位參加，表演單位包括啦啦隊、舞蹈團和幼稚園學生，而單輪車隊、高蹺人、小丑和復活兔公仔等，會在海濱共享空間營造嘉年華氣氛，香港導盲犬協會亦會到場支持。大會於各站分別免費派發限量朱古力復活蛋、爆谷和棉花糖等小禮物，送完即止。
當日，灣仔「HarbourChill海濱休閒站」特設「維港開心碌碌復活蛋大挑戰」，完成挑戰可獲贈小禮物（送完即止）。首100位完成全程4站並集齊印花的參加者，更可獲頒發證書。
●維港復活節帽子巡遊2023
日期：4月2日（星期日）
時間：下午2時半至6時
費用：全免
報名方法：bit.ly/3JKE7C6
地點：炮台山「東岸公園主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」
維港開心碌碌復活蛋大挑戰
日期：4月2日（星期日）
時間：下午2時半至6時
地點：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」
詳請可參閱海濱事務委員會網站