毛巾現黑點怎辦？家務助理導師教路：白醋梳打粉浸毛巾去黑點助防霉【附使用毛巾4貼士】 (09:47)

毛巾每天使用，若不清洗乾淨，容易出現小黑點和黏滑感，潮濕天氣更甚。毛巾出現黑點發霉迹象怎辦？僱員再培訓局（ERB）「家務助理基礎證書」課程導師計福明教路，白醋或梳打粉浸毛巾有助去除毛巾黑點；消毒劑有殺菌漂白作用，亦有助去除黑點，以及毛巾的黏滑感。計福明提醒，若毛巾黑點太頑固，應該更換新的毛巾。