毛巾現黑點怎辦？家務助理導師教路：白醋梳打粉浸毛巾去黑點助防霉【附使用毛巾4貼士】 (09:47)

毛巾每天使用，若不清洗乾淨，容易出現小黑點和黏滑感，潮濕天氣更甚。毛巾出現黑點發霉迹象怎辦？僱員再培訓局（ERB）「家務助理基礎證書」課程導師計福明教路，白醋或梳打粉浸毛巾有助去除毛巾黑點；消毒劑有殺菌漂白作用，亦有助去除黑點，以及毛巾的黏滑感。計福明提醒，若毛巾黑點太頑固，應該更換新的毛巾。
毛巾去黑點方法：
‧白醋+水：白醋和水比例為1:6，放入毛巾浸30分鐘，再徹底過水清洗。
‧梳打粉+水：梳打粉2湯匙加適量水，放入毛巾浸30分鐘，再徹底過水清洗。
‧消毒劑+水：消毒劑以1:49比例與水混和，放入毛巾浸30分鐘，再徹底過水清洗，有助去除黑點，以及消除黏滑感。
毛巾使用4個貼士：
1. 毛巾宜分類，用於洗臉、抹身、抹腳等，一般使用2至3條毛巾。
2. 使用毛巾後要立即用水洗乾淨，每2至3日可用洗衣機（普通洗衣程序）清洗毛巾。
3. 毛巾清洗後，宜放在陽光下稍稍晾曬。
4. 毛巾大多掛在浴室，留意浴室環境不宜太潮濕，注意通風，可善用浴室寶、抽濕機等電器幫助保持環境乾爽。
浴巾毛巾 實用資訊：
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