張國榮離世廿載紀念活動：奧海城、港鐵香港站、文化博物館展覽細訴「哥哥」故事【多圖】 (18:00)

●「Timeless Leslie Encounter與永恆傳奇的相遇」＠奧海城

活動將透過哥哥好友、工作伙伴、本地及海外歌迷的珍藏展品及相片，細訴20個「相遇」的故事，讓大家以多角度認識這位永恆巨星，並將哥哥的精神及理念傳承下去。現場亦設以無限符號「∞」設計、象徵永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆。

地點：奧海城2期地下主題中庭

日期：3月23日至4月2日

時間：中午12時至晚上9時

詳情：bit.ly/3LHBTEU

●「你在我心張國榮 20年創作展」@港鐵香港站

港鐵聯乘《美紙》舉辦展覽，邀請多位著名藝術家及設計師講述與哥哥曾經邂逅或刻骨銘心的故事。參與藝術家包括阮大勇、Harvey Chan、甘小文等，展覽更會展出葛民輝有份創作的張國榮1：1半胸雕像。同時亦邀請多名曾與哥哥合作的名人及歌迷，提供承載回憶的紙品珍藏，訴說關於哥哥的故事。

地點：港鐵香港站（已付車費區域近C出入口）

日期：3月23日（下午5時起）至4月6日

詳情：bit.ly/3LPnWoa

●「繼續寵愛・張國榮紀念展」＠香港文化博物館

張國榮三位生前摯友及客席策展人——陳淑芬、張叔平及夏永康，透過Leslie的私人珍藏、精心設計的展場及一張張舊照片，回顧哥哥的演藝成就，以及對香港流行文化的影響。

日期：3月29日至10月9日

地點：香港文化博物館二樓 展示空間

詳情：hk.heritage.museum

註：活動資料如有更改，以主辦單位公布為準

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom