草間彌生逾2米高南瓜雕塑置地廣場展出　4月5日拍賣估價6000萬 (13:50)

日本藝術家草間彌生兩件大型作品即日起至3月26日在中環置地廣場公開展出，包括逾兩米高南瓜雕塑《南瓜（L）》及標誌性鏡屋《我心飛向宇宙》，兩件作品為香港蘇富比今季當代藝術拍賣的草間彌生重磅拍品之一，4月1至4日將移師香港會議展覽中心展出，4月5日舉行拍賣；草間彌生多幅作品亦將於本季當代藝術晚間及日間拍賣（4月5及6日）亮相。
草間彌生南瓜青銅雕塑及鏡屋作品簡介：
‧南瓜雕塑作品《南瓜（L）》估價為4000萬至6000萬港元，大大小小的圓點密佈南瓜表面，形成條紋，呈現姿態曼妙的圖案。雕塑屬同系列青銅雕塑中體積最大的一個，逾兩米高，是草間彌生2014年特別為Victoria Miro Gallery展覽而創作。
‧鏡屋裝置《我心飛向宇宙》估價為2000萬至3000萬港元，是首個在亞洲拍賣的鏡屋作品，2018年製作，高達兩米，運用了LED光影和鏡面創造出「無垠宇宙」，讓人一窺無限的面貌。
草間彌生特展
日期：即日起至3月26日
時間：上午11時至晚上7時
地點：香港皇后大道中15號置地廣場中庭
香港蘇富比當代藝術晚間拍賣
公眾預展日期：2023年4月1-4日（須預約入場，詳情請留意蘇富比網站）
拍賣日期：2023年4月5日
地點：香港會議展覽中心展覽廳一
註：資料以主辦單位公布為準
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