ChatGPT｜GPT-4香港三大使用方法　收費或免費模式一覽 (20:09)

美國科網初創公司OpenAI上周推出人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的加強版「GPT-4」，比上一代「GPT-3.5」準確度更高，新增分析圖像、影片和語音功能。香港區用家目前有3個主要渠道可使用「GPT-4」，分別為OpenAI網站、Poe和新版Bing。本文整理上述3種「GPT-4」服務收費和免費模式（資料截至3月21日）。