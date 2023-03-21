ChatGPT｜GPT-4香港三大使用方法　收費或免費模式一覽 (20:09)

美國科網初創公司OpenAI上周推出人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的加強版「GPT-4」，比上一代「GPT-3.5」準確度更高，新增分析圖像、影片和語音功能。香港區用家目前有3個主要渠道可使用「GPT-4」，分別為OpenAI網站、Poe和新版Bing。本文整理上述3種「GPT-4」服務收費和免費模式（資料截至3月21日）。
1. OpenAI網站
OpenAI網站的ChatGPT服務地區目前不包括香港，不過香港用家可透過VPN突破此限。用家如欲使用加強版「GPT-4」須訂閱ChatGPT Plus，月費為20美元（約157港元），每3小時可問25條問題。OpenAI可能會根據實際需求和系統性能調整問題限額。網站：chat.openai.com
2. Poe
在最新版的Poe，用家可在聊天機械人列表中選擇「GPT-4」，每日免費問一條問題。想問更多問題的用家，可使用Poe收費服務，訂閱費為每月159港元或每年1599港元。付費用家每月可以正常速度向「GPT-4」發送最少300條信息。超過限額後，服務速度和質素可能下降。相關報道：無VPN試玩ChatGPT：iPhone可下載「Poe」 網頁版亦可試【附iOS App使用示範短片】
用家可透過網頁版或iOS應用程式免費使用Poe。想「課金」的用家必須使用M1/M2版Mac電腦或iOS設備，經過蘋果公司App Store付款。網站：poe.com
iOS應用程式：apps.apple.com/us/app/poe-fast-ai-chat/id1640745955
3. Bing
有份投資OpenAI的微軟已將「GPT-4」引入新版搜尋引擎Bing。用家必須先到Bing網站，登記成為新版Bing的測試用戶，在Bing網站輸入問題即可與AI對話。不過目前登記人數眾多，須排隊輪候名額。新版Bing網站：www.bing.com/new
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