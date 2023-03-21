消費券｜長者已由八達通轉用樂悠咭要否重新登記？如何重新登記？ (18:00)

問：長者若是剛轉用樂悠咭，如要領取下月消費券，應用八達通卡還是樂悠咭？

答：如原本登記了消費券的八達通卡仍然有效，便毋須再次登記，可沿用該八達通卡收取消費券。若此前已在港鐵站內八達通服務站「易轉服務」將原有八達通內消費券計劃登記紀錄轉移到樂悠咭，亦毋須再辦理手續。

若已退回已登記的八達通卡，可在3月29日或之前透過以下方法更新登記紀錄。更新後，舊的八達通卡會被註銷。

．致電八達通熱線2969 5588再次登記。所需資料包括身分證號碼、樂悠咭號碼及2022年消費券計劃登記參考編號。（2022年消費券計劃登記參考編號，可從之前消費券計劃以特定電話號碼6059 1120發出的短訊中查閱。如已刪除該短訊，可致電熱線185000或親到臨時服務中心查詢。）

．致電熱線185000，預約親身到臨時服務中心辦理【8間服務中心地址】，辦公時間為星期一至六上午9時至下午6時，星期日及公眾假期休息

問：需何時更新登記資料才可在4月16日領取消費券？

答：須在3月29日前完成更新資料，才能在4月16日收到新一期消費券。若在3月29日後才更新資料，無可避免會延遲收到新一期消費券。

問：如電話儲值卡因未完成電話卡實名登記而失效，會否影響收取新一期消費券？

答：一般來說，電話儲值卡失效不會影響收取消費券，只要已登記的儲值支付工具帳戶仍有效就能收取。不過用戶使用儲值支付工具時，有機會透過手機短訊接收一次性密碼以確認身分，因此可聯絡儲值支付工具營辦商，查詢是否要更新手機號碼。

問：可否更改去年已登記的儲值支付工具（即轉會），以領取新一期消費券？

答：不可以。

問：若本身儲值支付工具帳戶已註銷或失效，怎麼辦？

答：若已移除手機應用程式或註銷電子錢包帳戶，可嘗試重新下載程式，輸入帳戶登入號碼及密碼，重新連結帳戶。

如不成功可聯絡相關營辦商：

．支付寶香港（電話: 2245 3201）

．BoC Pay（電話: 3988 1822）

．PayMe from HSBC（電話: 2996 7288）

．Tap & Go拍住賞（電話: 2888 0000）

．WeChat Pay HK（電話: 3929 1666）

如無法重新啟動失效帳戶，可在3月29日或之前以同一款儲值支付工具開設新帳戶，並通過指定網站更新登記紀錄，以便在4月16日領取新一期消費券。

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