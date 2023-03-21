春分．二十四節氣｜鼻敏感起居注意　中醫教路：不宜吃生冷食物、按迎香穴通鼻【附健脾益氣湯水食譜】 (08:40)

今日（21日）是二十四節氣的春分，註冊中醫徐澤昌接受明報電子平台組訪問時表示，春分時節日夜溫差大，容易引發鼻敏感。徐澤昌建議可按迎香穴助通鼻竅，提醒鼻敏感患者飲食及日常起居的注意事項，並分享五指毛桃淮山紅蘿蔔湯食譜，如有感冒不宜飲用湯水。
●飲食及日常起居注意
飲食：不宜進食生冷食物和喝凍飲。
日常調護：應避風寒及避免過勞，配合適量運動以助改善體質，減輕病情；建議適量曬太陽、多按摩鼻部，以及可以在每年夏季、冬季做天灸[做天灸4注意]。
●通鼻竅穴位：迎香穴
功效：通鼻竅
位置：鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處
按法：用手指放在鼻翼兩旁的迎香穴，推至眉頭的攢竹穴，來回50次，可早晚分開按
註：上述按穴方法一般人適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按穴，並向註冊中醫查詢及求醫。
●湯水食譜：五指毛桃淮山紅蘿蔔湯
功效：健脾益氣，尤其適合因肺脾氣虛而導致的鼻敏感及經常易患感冒的人。留意感冒患者不宜飲用。
材料︰（2至4人分量）
五指毛桃 30克
乾淮山 20克
白朮 15克
紅蘿蔔 2條
陳皮 2/3片
瘦肉 4兩
水 適量
製法︰
1. 瘦肉切件汆水；五指毛桃、淮山、白朮、紅蘿蔔、陳皮洗淨，備用。
2. 煲中加水，放入所有材料，以大火煮沸後轉慢火，煲1.5小時後，可加鹽調味。
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