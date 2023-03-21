春分．二十四節氣｜鼻敏感起居注意　中醫教路：不宜吃生冷食物、按迎香穴通鼻【附健脾益氣湯水食譜】 (08:40)

●飲食及日常起居注意

飲食：不宜進食生冷食物和喝凍飲。

日常調護：應避風寒及避免過勞，配合適量運動以助改善體質，減輕病情；建議適量曬太陽、多按摩鼻部，以及可以在每年夏季、冬季做天灸[做天灸4注意]。

●通鼻竅穴位：迎香穴

功效：通鼻竅

位置： 鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處

按法：用手指放在鼻翼兩旁的迎香穴，推至眉頭的攢竹穴，來回50次，可早晚分開按

註：上述按穴方法一般人適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止按穴，並向註冊中醫查詢及求醫。

●湯水食譜：五指毛桃淮山紅蘿蔔湯

功效：健脾益氣，尤其適合因肺脾氣虛而導致的鼻敏感及經常易患感冒的人。留意感冒患者不宜飲用。

材料︰（2至4人分量）

五指毛桃 30克

乾淮山 20克

白朮 15克

紅蘿蔔 2條

陳皮 2/3片

瘦肉 4兩

水 適量

製法︰

1. 瘦肉切件汆水；五指毛桃、淮山、白朮、紅蘿蔔、陳皮洗淨，備用。

2. 煲中加水，放入所有材料，以大火煮沸後轉慢火，煲1.5小時後，可加鹽調味。

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