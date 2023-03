周日(19日)是英國母親節,英國王儲伉儷Twitter分享兩張凱特和子女的溫馨合照賀母親節。一張照片中凱特與三名子女(喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子)坐在樹上,滿臉笑容。另一張照片是凱特抱着路易小王子,笑容充滿慈愛。英國王室facebook亦貼出兩張合照,分別是小時候的查理斯與英女王、卡米拉與母親。

Happy Mother’s Day from our family to yours ❤️ pic.twitter.com/kpZgj3NwhB