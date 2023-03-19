磨牙Q&A．短片｜磨牙是病？長期磨牙可致方臉？港大牙醫學院臨牀助理教授講解磨牙疑惑 (11:45)

●磨牙是一種病嗎？（詳看本文影片）

磨牙不是病症，是一種肌肉行為徵狀，一般認為是因為觸發到中樞神經系統，使咀嚼肌肉不自主持續收縮，引起磨牙。

●磨牙只於睡覺時發生嗎？

不是，磨牙在日間及夜間也有可能發生。林東鏵引述2019年一份系統性文獻回顧（systematic review）指出，睡覺時磨牙的人約有1%至15%，清醒時磨牙的人約有22%至30%。咀嚼肌抽緊、咬緊牙齒亦屬磨牙徵狀。

●如何自我察覺是否有磨牙？

除了靠家人或枕邊人提醒，自己亦可透過以下徵狀觀察是否有磨牙問題：

．牙骹、口腔肌肉、牙齒有痠軟痠痛感，早上醒來面部肌肉累

．牙齒有否過平或過短

●哪些因素可引致磨牙？（詳看本文影片）

．吸煙、飲酒或會刺激到中樞神經系統

．攝取過量咖啡因而影響睡眠質素

．遺傳

．服用精神科藥物

．有睡眠障礙的人

．心理因素，例如壓力、焦慮

●磨牙可引起什麼問題？

．咀嚼肌因不停運動而變大，長期磨牙或令面形變方

．牙骹痛，嚴重時口可能難張開

．與磨牙相關的牙齒位置或會磨損甚至磨平，影響進食及外觀

．咬崩牙齒

．倘牙齒最表層的琺瑯質被磨走，或致敏感性牙齒。不過，林東鏵指出磨牙是慢性過程，牙齒神經線或會慢慢後退，未必造成敏感性牙齒。

●磨牙原來有「好處」？

磨牙或對患睡眠窒息症或胃酸倒流的病人起保護作用。林東鏵解釋，睡眠窒息患者在睡覺時呼吸困難，磨牙或有助保持呼吸道暢順。對於胃酸倒流患者，磨牙增加口水分泌，淡化胃酸，從而減輕牙齒磨蝕速度。上述兩類患者，建議尋找專科醫生跟進病情。

●如何紓緩磨牙問題？（詳看本文影片）

林東鏵建議盡早找牙醫檢查，了解磨牙原因。以下是處理磨牙的方法：

1.佩戴特製牙膠，避免加劇牙齒磨蝕，但會影響說話、進食。

2.早睡早起、多做運動、戒煙酒，減少飲用咖啡因飲品。

3.藥物治療，例如是打Botox（肉毒桿菌）以減少咀嚼肌活動，不過尚需要更多研究證明此方法的可行性。

●磨牙會否影響箍牙？

箍牙期間戴不到牙膠，亦怕因磨牙而咬爆牙箍，建議找牙醫診斷及處理。

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