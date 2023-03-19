磨牙Q&A．短片｜磨牙是病？長期磨牙可致方臉？港大牙醫學院臨牀助理教授講解磨牙疑惑 (11:45)

磨牙問題自己不易察覺，或要靠枕邊人告知才發現。持續磨牙會否有損牙齒健康？磨牙會否影響外觀？明報電子平台組專訪香港大學牙醫學院修復齒科臨牀助理教授林東鏵醫生，了解引致磨牙的因素及處理方法。
●磨牙是一種病嗎？（詳看本文影片）
磨牙不是病症，是一種肌肉行為徵狀，一般認為是因為觸發到中樞神經系統，使咀嚼肌肉不自主持續收縮，引起磨牙。
●磨牙只於睡覺時發生嗎？
不是，磨牙在日間及夜間也有可能發生。林東鏵引述2019年一份系統性文獻回顧（systematic review）指出，睡覺時磨牙的人約有1%至15%，清醒時磨牙的人約有22%至30%。咀嚼肌抽緊、咬緊牙齒亦屬磨牙徵狀。
●如何自我察覺是否有磨牙？
除了靠家人或枕邊人提醒，自己亦可透過以下徵狀觀察是否有磨牙問題：
．牙骹、口腔肌肉、牙齒有痠軟痠痛感，早上醒來面部肌肉累
．牙齒有否過平或過短
●哪些因素可引致磨牙？（詳看本文影片）
．吸煙、飲酒或會刺激到中樞神經系統
．攝取過量咖啡因而影響睡眠質素
．遺傳
．服用精神科藥物
．有睡眠障礙的人
．心理因素，例如壓力、焦慮
●磨牙可引起什麼問題？
．咀嚼肌因不停運動而變大，長期磨牙或令面形變方
．牙骹痛，嚴重時口可能難張開
．與磨牙相關的牙齒位置或會磨損甚至磨平，影響進食及外觀
．咬崩牙齒
．倘牙齒最表層的琺瑯質被磨走，或致敏感性牙齒。不過，林東鏵指出磨牙是慢性過程，牙齒神經線或會慢慢後退，未必造成敏感性牙齒。
●磨牙原來有「好處」？
磨牙或對患睡眠窒息症或胃酸倒流的病人起保護作用。林東鏵解釋，睡眠窒息患者在睡覺時呼吸困難，磨牙或有助保持呼吸道暢順。對於胃酸倒流患者，磨牙增加口水分泌，淡化胃酸，從而減輕牙齒磨蝕速度。上述兩類患者，建議尋找專科醫生跟進病情。
●如何紓緩磨牙問題？（詳看本文影片）
林東鏵建議盡早找牙醫檢查，了解磨牙原因。以下是處理磨牙的方法：
1.佩戴特製牙膠，避免加劇牙齒磨蝕，但會影響說話、進食。
2.早睡早起、多做運動、戒煙酒，減少飲用咖啡因飲品。
3.藥物治療，例如是打Botox（肉毒桿菌）以減少咀嚼肌活動，不過尚需要更多研究證明此方法的可行性。
●磨牙會否影響箍牙？
箍牙期間戴不到牙膠，亦怕因磨牙而咬爆牙箍，建議找牙醫診斷及處理。
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