溫差大易感冒　中醫教路：紫蘇葉茶飲紓緩感冒　按兩穴位紓緩鼻塞咳嗽 (11:27)

日夜溫差大容易患感冒，註冊中醫胡玘君表示，本港近日天氣未完全變暖，少穿衣物容易感冒，引起咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，甚至入侵腸胃，引致腹瀉、嘔吐等。她提供兩個紫蘇葉茶飲，紫蘇葉味辛性溫，歸肺、脾經，能發汗解表、行氣寬中，有助紓緩腹瀉和咳嗽；另可按摩兩個穴位：迎香穴和定喘穴，幫助紓緩鼻塞及咳嗽。