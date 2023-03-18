溫差大易感冒　中醫教路：紫蘇葉茶飲紓緩感冒　按兩穴位紓緩鼻塞咳嗽 (11:27)

日夜溫差大容易患感冒，註冊中醫胡玘君表示，本港近日天氣未完全變暖，少穿衣物容易感冒，引起咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，甚至入侵腸胃，引致腹瀉、嘔吐等。她提供兩個紫蘇葉茶飲，紫蘇葉味辛性溫，歸肺、脾經，能發汗解表、行氣寬中，有助紓緩腹瀉和咳嗽；另可按摩兩個穴位：迎香穴和定喘穴，幫助紓緩鼻塞及咳嗽。
●茶飲食譜：紫蘇葉杏仁茶
【功效】發汗解表、宣肺止咳，北杏有助紓緩氣喘咳嗽。
【材料】紫蘇葉3克、北杏10克、水700毫升
【製法】沸水煮北杏30分鐘，加紫蘇焗5分鐘，即成。
●茶飲食譜：紫蘇葉人參茶
【功效】鮮人參有補氣作用，適合身體虛弱，容易反覆感冒的人。
【材料】紫蘇葉30克、鮮人參1支、沸水500毫升
【製法】紫蘇葉和鮮人參泡水飲。
●按穴：迎香穴
【功效】紓緩鼻塞不通
【位置】鼻翼外緣
【按法】中指按迎香穴20下
●按穴：定喘穴
【功效】紓緩咳嗽、哮喘、支氣管炎及呼吸困難
【位置】背部第七頸椎棘突下，旁開0.5寸
【按法】反手用食指和中指按20下
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