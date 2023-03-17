薩爾瓦多鐵腕打擊黑幫設特大監獄　監倉環境差被批不人道　鐵牀無牀褥【短片、多圖】 (17:00)

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）鐵腕打擊橫行國內的黑幫，當地一個新啟用、預計容納4萬人的特大監獄，周三（15日）再有2000名囚犯轉移到來。布克爾在社交網披露監獄內部情況，引起關注。當中可見一個約1000呎大的監倉要擠進約百人，囚犯要睡在沒有牀褥的鐵架牀，只能終日待在監倉。外界質疑監獄的安排不人道，惟司法部長揚言囚犯們「永遠不會再回到街上」。

該座高設防監獄名為「反恐怖主義監禁中心」，位於首都市郊，布克爾號稱是美洲最大監獄。當局公開的相片及片段可見，數千名囚犯密密麻麻坐在地上，等待分配監倉。他們沒有上衣，只穿白色短褲，手腳戴上銬鐐，全部平頭裝，一個緊跟一個的頭靠前一人背上，場面震撼。

他們已是第二批被轉移到該處的囚犯，上月底亦有一批2000人的囚犯，從各地迫爆的監獄轉移到來。不過新監倉環境一樣欠佳，一個約1000呎大的監倉要容納約百人，倉內只有多張4層高的金屬牀，沒放牀墊，亦只有兩個廁所和兩個水槽。

囚犯只在出席聽證或被懲戒的情況下離開監倉，否則要待在監倉裏。布克爾稱，監倉屬全封閉式，囚犯無法看到外面，「只能呆在黑暗中，和其他幫派的朋友們住在一起」。

外界批評薩爾瓦多政府對黑幫在囚者的鐵腕懲治違反監禁標準，剝奪囚犯尊嚴。有人權組織亦表示，部分囚犯或許根本是無辜。不過布克爾沒理會，反而表明：「這是他們的新家園，未來幾十年都要住在這裏，再也無法傷害其他人。」