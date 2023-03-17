撤口罩令半個月流感宗數升　幼兒園幼兒中心發燒、咳嗽個案處高水平 (15:29)

明報電子平台組整理相關數據，讓讀者更了解脫下口罩後，本港新冠病毒感染及其他呼吸道相關疾病數字。

新冠病毒感染 社區檢測中心陽性比率升（圖三）

3月5日至11日檢測陽性比率：0.62%

2月26至3月4日檢測陽性比率：0.28%

由3月5日至15日，共錄得34宗新冠病毒嚴重個案及經初步評估為死因與2019冠狀病毒病有關的死亡個案。

私家或普通科門診流感求診病例升

私家診所每千宗診症屬流感個案：

3月5日至11日：31.1宗

2月26日至3月4日：20.9宗

普通科門診每千宗診症屬流感個案：

3月5日至11日：1.5宗

2月26日至3月4日：1.3宗

幼兒中心或幼稚園發燒及咳嗽活躍程度處於高水平（圖二）

衛生防護中心過去4周監察近100間幼兒中心或幼稚園發燒及咳嗽兒童個案，上一周（3月6日至10日）明顯比之前一周上升。數字亦是過去一個月最高，衛生防護中心表示，根據呈報個案顯示在幼兒中心及幼稚園發燒及咳嗽活躍程度是處於高水平。

定點安老院舍近期數據 發燒活躍程度處基線水平（圖二）

衛生防護中心監察安老院舍長者發燒個案，以平均每一千名長者每日出現發燒人次計算，上周比率是0.77，比之前一周0.30上升超過一倍，不過相比2月中曾試過0.84仍不算近期新高。中心認為，院舍長者發燒活躍程度處於基線水平。

（衛生防護中心）