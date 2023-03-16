美漢鑽石坑州立公園撿3.29卡啡鑽　改名Big Ugly Diamond擬出售 (20:50)

David表示，起初以為見到石英，但不明白為何很閃亮，直至拿起才發現是鑽石。由於今次發現的鑽石凹凸不平、顏色不均，遂將鑽石改名為「B.U.D」（Big Ugly Diamond），他計劃出售該顆鑽石。他續稱，2007年觀看旅遊頻道節目時得悉鑽石坑州立公園，從此開展他至今已有16年的尋找鑽石之旅。David於過去16年共發現逾400顆鑽石，當中有15顆重逾1卡。他發現的第一顆鑽石重1.5卡，其後曾於2011年12月找到3.83卡黃鑽，2014年4月找到6.19卡白鑽。

美國阿肯色州（Arkansas）鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）是著名鑽石產地，公眾可自行在逾15萬平方米的土地上尋找和挖掘鑽石並帶走，園內每日都有人發現一至兩顆鑽石。鑽石坑（Crater of Diamonds）未成為州立公園前，早於1906年已有人發現鑽石，至今發現逾7.5萬顆鑽石，主要為白色、啡色和黃色。1924年有人在該土地發現美國史上發現的最大顆鑽石，重達40.23卡。

（阿肯色州立公園網站）

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