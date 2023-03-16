荷李活標誌｜「HOLLYWOOD」屹立百載始於房地產廣告　楊紫瓊曾懸吊飛越　將建荷李活遊客中心 (10:22)

1923年：始於一個房地產廣告

這個地標最初是1923年底荷李活山新住宅開發項目的臨時廣告，並由13個英文字母「HOLLYWOODLAND」組成，每個字母闊約9米、高約13米，由約1米乘2.7米的金屬板、支架、電線及電線桿構成。入夜後，「HOLLY」、「WOOD」、「LAND」三組字母會依次亮燈閃礫。據報該標誌當時花費2.1萬美元建成，住宅項目發展商之一是《洛杉磯時報》時任出版商Harry Chandler。

1932年：年輕女演員於標誌輕生

曾於荷李活嶄露頭角的英國女演員Peg Entwistle，1932年到「HOLLYWOOD」標誌，登上「H」字頂部一躍而下自殺身亡，自此被稱為「荷李活標誌女郎」（Hollywood Sign Girl）。據報她死前演出的角色因涉女同性戀，令她在該電影的戲份遭審查並大幅刪減。

1944年：開發項目破產 標誌擁有權轉讓政府

二戰後全球陷入經濟大蕭條，Hollywoodland的開發項目宣布破產，1944年將標誌的擁有權轉讓予洛杉磯當局。

1949年：補「H」除「LAND」 「HOLLYWOOD」正式誕生

標誌屹立四分一世紀，受盡風吹雨打，加上日久失修，字母「H」曾被吹毁。當時社會就應否拆除或修復標誌引起熱議，最終荷李活商會於1949年決定，將「H」重置，並拆除「LAND」，標誌從13個字母，縮短至9個字母，自此「HOLLYWOOD」成為荷李活地標。

1978年：「花花公子」籌款重建標誌

「HOLLYWOOD」1970年代中旬成為文化地標，惟仍不敵歲月而生鏽變舊，更有字母遭縱火，面臨倒塌危機。1978年，美國成人雜誌《花花公子》創辦人Hugh Hefner籌款以重建荷李活標誌，並以拍賣形式出售9個字母。Hugh Hefner最終與其他8人各捐款近2.8萬美元，成功集資重建。

1997年：「奇異女俠」玩轉荷李活標誌

女星楊紫瓊曾於1997年由直升機懸吊着飛越「HOLLYWOOD」，成就了《國家地理雜誌》當年一張封面照片。楊紫瓊去年接受訪問時憶述，當時她由兩架直升機懸吊，在空中「感覺很凍」，形容這才是真正的試煉。她表示，當年攝影師曾稱希望找一名女星在荷李活標誌上懸吊飄浮，「除了楊紫瓊，有誰會做如此瘋狂的事」。

楊紫瓊近日榮膺奧斯卡影后，當年的攝影師Joe McNally於Twitter重貼當年照片，祝賀她獲奬。

2013年：美洲山獅P-22走過荷里活標誌成傳奇

一隻在洛杉磯Griffith Park棲息的美洲山獅，2013年在荷李活標誌前走過，攝影師Steve Winter拍下這一幕。這張等了逾一年才拍到的照片，令該頭山獅成名，並以其追蹤編號「P-22」命名。P-22的照片其後造就眾籌，在南加州一條高速公路上建立安全通道，以免美洲山獅和野生動物橫過公路時捱撞。不過，P-22去年底疑被車撞後安樂死，大批公眾進行悼念，P-22的遺體已在洛杉磯一個秘密地點下葬。

2017年：標誌曾被惡搞成「HOLLYWEED」

荷李活標誌多年來屢次被惡搞，例如1976年及2017年當局放寬大麻條例後，有人在標誌掛起黑白旗旘，令「HOLLYWOOD」變成「HOLLYWEED」。1987年，時任教宗約望保羅二世到訪洛杉磯，「Hollywood」曾被讀成「Holywood」。

2023年：俯瞰洛城100年 將建官方遊客中心博物館

荷李活信託基金會宣布，為開啟本次百年慶典，將建設官方遊客中心，包括設立博物館及電影院等。當局亦於去年完成十年一度的標誌復修工程，為標誌重髹白漆，延續百年傳奇。

（衛報/Hollywood Sign網站）