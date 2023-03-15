消委會．原子筆啫喱筆｜13款總評超4.5星　無印良品佔3款　晨光速乾啫喱筆墨漬12秒才乾透【短片】 (13:32)

在積墨和透底測試方面，6款原子筆劃出的線條，都有俗稱「墨屎」的積墨情況，紙張背面亦見透底墨漬。而標榜「考試用」及「速干（速乾）」的晨光啫喱筆，需最少12秒才徹底乾透。

消委會總評達4.5星或以上的6款原子筆（品牌及產品名稱／總評分／大約零售價／聲稱來源地／墨水顏色）

‧ZEBRA WETNIE Ball-point Pen P-BA100-GBK／5星／$43／印尼／黑色

‧Tombow MONO graph Ballpoint Pen（BC-MGLE01）／4.5星／$19／越南／黑色

‧Pentel Calme 07（BXA107A-A）／4.5星／$13／日本／黑色

‧Pentel V Feel 05（BX115 PC）／4.5星／$9／日本／黑色

‧ZEBRA bLen 0.5（BAS88）／4.5星／$13／日本／黑色

‧無印良品MUJI Polycarbonate Ballpoint Pen／4.5星／$8／日本／黑色

消委會總評達4.5星或以上的7款啫喱筆（品牌及產品名稱／大約零售價／聲稱來源地／墨水顏色）

‧無印良品MUJI Gel Ink ballpoint pen cap Type（M033-black）0.38／5星／$8／日本／M033-black黑

‧無印良品MUJI Smooth Gel ink ballpoint pen knock type（Z031-Blue black）／5星／$8／日本／Z031-Blue black

‧MITSUBISHI uni-ball SigNo DX（UM-151）／4.5星／$16／日本／黑色

‧uni-ball SigNo RT1（UMN-155N-038）／4.5星／$17／日本／Blue Black

‧Pentel ENERGEL Permanent Gel Ink Metal Tip（BLP75-C）／4.5星／$14／日本／藍色

‧uni-ball SigNo RT1（UMN-155N-05）／4.5星／$17／日本／黑色

‧KOKUYO ME啫喱筆 0.5mm Ballpoint Pen KME-BPEG5D102w（TOFU WHITE）／4.5星／$25／日本／黑色

消委會提醒，筆身重量與筆桿設計均影響書寫時的舒適度。筆桿若有金屬部件，普遍會較重，較易導致手部疲勞，未必適合長時間書寫。至於手汗較多的人，較適合選擇手握位置有防滑軟墊或有坑紋的筆，以增加手部和筆桿間的磨擦，減低肌肉負荷。

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