消委會．家用監控鏡頭｜arlo屬唯一符合歐洲網絡全標準樣本【附選購和使用注意事項、短片】 (11:59)

符合歐洲網絡安全標準的家用監控鏡頭（牌子／型號／大約零售價／防攻擊能力評分／資料傳送安全性評分／應用程式安全性評分／儲存資料保密性評分／硬件設計評分／總評）（5分為最最）

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消委會提醒，選購和使用家居監控鏡頭時，應注意以下事項：

1. 不應購買沒有品牌或來歷不明的家居監控鏡頭。

2. 建立帳戶時密碼應有足夠強度及定期更改密碼，防止被輕易破解。若監控鏡頭由專人上門安裝及設置，切記在安裝後立即更改密碼。

3. 建議在有需要進行監控時才開啟應用程式及啟動鏡頭，完成後把應用程式及鏡頭關掉。

4. 應使用個人智能裝置登入鏡頭觀看畫面，不應以任何公用及沒有管理權限的裝置登入帳戶，亦應避免使用公共無線網絡Wi-Fi進行監控，以免帳戶資料被記錄及盜取。

5. 應善用防火牆、網絡監察及活動紀錄等功能，經常查看紀錄以偵測可疑活動；亦應不時檢查及更新韌體（firmware），以保持產品良好運作及修補安全漏洞。

6. 若懷疑鏡頭內部系統曾被入侵或植入程式，宜修復一次官方韌體及將產品還原至出廠狀態，並可在重新安裝時建立全新帳戶及設定新密碼。

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