消委會．肉乾肉鬆肉紙｜9款總評高分兼不含可能致癌物　消委會提醒：高糖高鈉注意食用分量 (11:30)

全部樣本高糖逾九成半高鈉 宜注意食用分量

測試中全部樣本均屬高糖食物，逾九成半樣本則屬高鈉食品。消委會提醒，市民宜注意食用分量，以減低患上大腸癌的風險。如要進食肉乾、肉鬆、肉紙等肉乾零食，購買前宜先細閱預先包裝食物上的成分表和營養標籤，留意糖、鈉和脂肪的攝取量，不宜以此類食品作為蛋白質的來源。

9款肉乾肉鬆肉紙總評4.5星兼不含致癌污染物（產品牌子及名稱／每包大約零售價／聲稱來源地／淨重／營養素含量評分）

豬肉乾

金安記蜜汁豬肉乾／150克／$42／台灣／3

牛肉乾

上田黑椒牛肉乾／120克／$48／台灣／3

豬肉鬆

媽媽的廚房寶寶專用肉鬆 - 原味／156克／$89／台灣／3

美珍香香酥肉鬆／200克／$120／馬來西亞／2.5

味一豬肉鬆／300克／$115／台灣／2.5

廣良興豬肉鬆／270克／$36.9／中國／2.5

新東陽精緻豬肉鬆／270克／$109／台灣／2.5

豬肉紙（脆豬肉乾）

座山牌豬肉紙／70克／$30／泰國／3

梭坤敬泰國脆豬肉乾／67克／$39／泰國／3

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