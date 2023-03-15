路透社：海牙國際法庭擬向俄發拘捕令　或涉俄烏戰爭種族滅絕　一文看法庭如何運作 (16:51)

ICC審理4種罪行

●種族滅絕

●危害人類罪行：謀殺、強姦、監禁、強迫失蹤、奴役婦女兒童、性奴役、酷刑、種族隔離及驅逐出境等

●武裝衝突下嚴重違反《日內瓦公約》：使用童兵、殺害或折磨平民或戰俘；故意攻擊醫院、歷史古蹟或宗教、教育、藝術、科學或慈善目的建築

●侵略罪：即一國使用武力侵犯另一國的主權

ICC審訊程序

●檢控官進行初步調查：相關罪行發生後，ICC檢控官辦公室會進行初步調查，以確定有否足夠證據證明罪行屬ICC管轄範圍內的嚴重罪行，是否存在真正的國內訴訟程序，以及調查是否符合正義和受害者權益。今年2月，ICC檢控官卡里姆．汗（Karim Khan）曾往基輔附近視察一座被俄羅斯導彈襲擊受損的住宅大樓。

●申請拘捕令：檢方收集證據並確定被告身分後，若被告願意出庭，會向ICC法官申請出庭傳票，否則申請拘捕令，惟ICC依賴被告所在國家協助拘捕及引渡疑犯。

●首次上庭：3名預審法官會確認被告身分，並確保對方了解指控。法官聽取控辯雙方和事主的法律代表陳辭後，一般會在60天內決定是否有足夠證據讓案件進入審訊階段。如果被告沒有被捕或上庭，控辯雙方只可進行法律陳辭，不能進行正式審訊。

●正式審訊：由3名法官審理，控方若在毫無合理疑點下證明被告有罪，法官會作出裁決，以及可判處最高30年的監禁，並在同意執行ICC判刑的國家服刑；在特殊情況下可判處終身監禁，以及頒令向事主作出賠償。

●上訴：控辯雙方及事主均可提出上訴，檢控官和辯方有權對法庭的判決（關於被告有罪或無罪的決定）和量刑提出上訴，上訴由另外5名法官審理，上訴結果是最終裁決。

案件檢控官簡歷

檢控官卡里姆．汗為英國御用大律師，2021年6月起出任ICC檢控官。他擁有30多年國際刑法和人權法的訟辯經驗，畢業於倫敦大學國王學院法律系，曾在英國出任特委法官，他亦曾是聯合國常務副秘書長。