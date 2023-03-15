口罩回收｜短片：半月回收10萬口罩轉贈有需要者　義工：丟垃圾站好浪費 (09:13)

●「同你派」義工Andy位於尖東的店舖

地址：尖沙嘴麼地道67號半島中心底層LG48 Celeb Hair

時間：每日中午12時至晚上7時半

●「同你派」義工阿業位於大圍的店舖

地址：大圍城河道23號Type

時間：每日上午10時至晚上7時

● 綠領行動裸買店「綠領駅」

日期：3月9日至4月30日

時間：周一、周二及周四上午10時至晚上6時／周五、周六及周日上午10時至晚上7時／逢周三及法定假期休息

地址：沙田瀝源邨福海樓3樓S9號

註：只收成人外科口罩，不接收N95和過期口罩

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