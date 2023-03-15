口罩回收｜短片：半月回收10萬口罩轉贈有需要者　義工：丟垃圾站好浪費 (09:13)

丟棄未用完的口罩會造成浪費，不妨捐出過剩的口罩，讓有需要的人受惠。義工團隊「同你派」召集人小薯及成員小茄表示，口罩令撤銷近半個月以來，收集到逾10萬個口罩，義工團隊會將之轉贈有需要的人，如清潔工人、長期病患、街坊等。見到垃圾站有成堆口罩存貨被丟棄，小茄亦感慨「真係好浪費」。明報電子平台組周日（12日）採訪「同你派」義工，藉本文影片呈現口罩由回收、分類、運送，到送抵受惠者手上的過程。倘市民有多餘口罩，亦可直接到以下回收點捐出。（採訪、拍攝、剪接：張可兒及陳展熙）【其他口罩回收點】
●「同你派」義工Andy位於尖東的店舖
地址：尖沙嘴麼地道67號半島中心底層LG48 Celeb Hair
時間：每日中午12時至晚上7時半
●「同你派」義工阿業位於大圍的店舖
地址：大圍城河道23號Type
時間：每日上午10時至晚上7時
● 綠領行動裸買店「綠領駅」
日期：3月9日至4月30日
時間：周一、周二及周四上午10時至晚上6時／周五、周六及周日上午10時至晚上7時／逢周三及法定假期休息
地址：沙田瀝源邨福海樓3樓S9號
註：只收成人外科口罩，不接收N95和過期口罩
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