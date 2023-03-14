日本新冠染疫率42.3%　港大中大研究：本港約45%人口染疫 (20:49)

本港相關研究於去年1月至7月、經歷第五波疫情期間進行。研究人員在4月至7月，從香港紅十字會收集5137名健康成年人及137名小童（由18個月大至11歲）自願提交的血液樣本，以化驗有否在染疫後產生抗體，結果45%血液樣本含有相關抗體，顯示他們最近6個月曾染疫。

由於抗體水平或會隨時間減退，有份負責相關研究的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，暫不能確定染疫後相關抗體可存在多久，但估計起碼有數個月，現時只能確定參與者最近6個月曾經染疫。

日本年初疫情嚴峻，單日感染數字曾連續多個星期全球之冠，根據世衛數字，至今累計確診人數約3300萬。以日本1.2億人口計算，即最少四分之一人確診。

日本去年秋季有第八波疫情，厚生勞動省在日本紅十字會協助下，收集今年2月19至27日捐血的1.3萬人血液樣本，以檢驗有否因染疫而產生「抗N抗體」。厚生勞動省相關小組會主席脇田隆字指出，抗體持有率與歐美相比較低，但今後疫情仍有可能蔓延。