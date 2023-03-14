楊紫瓊護膚妙法　60歲容光煥發領奧斯卡小金人 (15:17)

楊紫瓊護膚六招

‧每日運動——楊紫瓊會每日做運動，亦曾於訪問中表示運動是最重要。運動後，肌膚即時亮麗有光澤。如果在紐約，她會在中央公園行一圈（6至10公里）。楊紫瓊IG亦見她行山的照片。

‧每日敷面膜——楊紫瓊會每日敷面膜，臉頸都敷。旅行公幹時甚至日敷兩次面膜。不同化妝師都曾大讚楊紫瓊護膚功夫做得非常好。有化妝師稱，每次見到楊紫瓊的時候，楊紫瓊已在敷面膜。即使經常要乘坐長途機，楊紫瓊仍能保持肌膚水潤。

‧去哪裏都防曬——楊紫瓊曾表示，80年代愛跟潮流曬太陽，想要一身古銅色肌膚，但發現皮膚衰老起來，便不再曬太陽了，現時去任何地方都會搽上防曬乳。

‧睡覺前必落妝卸妝

‧不會過度磨砂

‧使用適合適量的面霜

（綜合）

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