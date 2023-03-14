楊紫瓊護膚妙法　60歲容光煥發領奧斯卡小金人 (15:17)

奧斯卡出爐影后楊紫瓊60歲依然容光煥發皮膚好，原來她和媽媽非常重視護膚，楊紫瓊曾在外媒訪問中提及，媽媽常會「哦」她：「你要照顧好肌膚呀！」楊紫瓊亦曾在不同訪問中分享數個護膚心得：運動最重要，日日敷面膜、防曬。
楊紫瓊護膚六招
‧每日運動——楊紫瓊會每日做運動，亦曾於訪問中表示運動是最重要。運動後，肌膚即時亮麗有光澤。如果在紐約，她會在中央公園行一圈（6至10公里）。楊紫瓊IG亦見她行山的照片。
‧每日敷面膜——楊紫瓊會每日敷面膜，臉頸都敷。旅行公幹時甚至日敷兩次面膜。不同化妝師都曾大讚楊紫瓊護膚功夫做得非常好。有化妝師稱，每次見到楊紫瓊的時候，楊紫瓊已在敷面膜。即使經常要乘坐長途機，楊紫瓊仍能保持肌膚水潤。
‧去哪裏都防曬——楊紫瓊曾表示，80年代愛跟潮流曬太陽，想要一身古銅色肌膚，但發現皮膚衰老起來，便不再曬太陽了，現時去任何地方都會搽上防曬乳。
‧睡覺前必落妝卸妝
‧不會過度磨砂
‧使用適合適量的面霜
（綜合）
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