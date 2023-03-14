泰國清邁空氣污染嚴重　醫生：出遊戴N95口罩阻懸浮粒子　避往塞車地方 (15:39)

泰國清邁近日空氣污染嚴重，當地傳媒周日（12日）報道，當日清晨4時空氣污染指數達180，屬不健康水平（即空氣污染指數151至200）；空氣中懸浮粒子PM2.5水平，亦錄得高水平。當地傳媒周日報道，一周內有20萬人因空氣污染引發疾病而送院。截至今日（14日），清邁空氣污染指數140，敏感體質的人會受影響（即空氣污染指數101至150）。明報電子平台組訪問呼吸系統專科醫生梁子超，講解出遊清邁需注意的事項。
梁子超解釋，患有心血管疾病的人要特別留意，若當地空氣污染嚴重，即使逗留數小時，已經足夠刺激呼吸道。
出遊空氣污染極嚴重地區建議：
．可佩戴N95口罩，阻隔懸浮粒子；外科口罩過濾效果較差，易漏氣，若用於有空氣污染的地區，功用會大打折扣。患有慢阻性肺病或嚴重哮喘者，應盡量避免到空氣污染地區，因這些患者未必適合佩戴N95口罩，宜先諮詢醫生意見
．盡量避免前往或逗留在塞車地方，因汽車排放廢氣會增加空氣中污染物，令人不適
．在污染嚴重地區勿做劇烈運動，因會令心肺系統受壓，即使身體健康市民，也可能被誘發隱性病患
．留意身體狀況，注意補水及有足夠休息
．小童因免疫系統發展未成熟，氣管道較窄，容易引致刺激氣管發炎及收縮
．長者因呼吸道較差，要配備足夠紓緩藥物，以防身體狀況變化
．孕婦因體重增加了身體負擔，不論在身體機能或心肺功能方面，空氣污染對她們的影響會較大
【按此查看各地空氣污染指數】
（Inquirer/Bangkok Post/IQAir）