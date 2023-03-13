美國矽谷銀行倒閉存戶取回全數存款　香港存款保障50萬上限　分存不同銀行獲更大保障【本港存保計劃Q&A】 (15:44)

美國矽谷銀行上周五（10日）倒閉，美國財政部、聯儲局和美國聯邦存款保險公司（FDIC）啟動應急措施，周一（13日）宣布矽谷銀行存戶可取回所有存款，而非僅25萬美元的最高存款保障金額。本文整理本港銀行體系的存款保障制度資訊，以及各地存款保障金額等。
各地存款保障上限？
美國／25萬美元 （約196萬港元）【詳情參大考美國FDIC】
英國／8.5萬英鎊（約80萬港元）【詳情參考英國FSCS】
加拿大／10萬加元（約57萬港元）【詳情參考加拿大CDIC】
本港存款保障上限？
香港存保計劃的保障上限是50萬港元，以每間銀行每名存款人計算。若同時持有個人及有限公司帳戶，兩帳戶均獲得最多50萬港元的保障，因每一名「獨立法人」可獲最多50萬港元的補償。
把存款分別存放於不大同銀行可獲更大保障？
是的，不同銀行都會分別有50萬元保障。
全港存款機構均獲存保計劃保障？
不是，只有在存保計劃名單的存款機構才會受到保障，現時計劃名單中有152間銀行，包括虛擬銀行及銀行集團等【附存保計劃名單】。存保計劃的保障範圍只覆蓋持牌銀行，有限制牌照銀行和接受存款公司不受計劃保障。
部分海外註冊銀行分行不獲香港存保保障？
由於部分海外註冊銀行分行受其他地方存款計劃保障，而該保障涵蓋範圍及程度不下於香港的存款保障計劃，故豁免成為香港存保計劃成員的資格。
哪些存款受存保計劃保障？
存保計劃保障港幣、人民幣及其他貨幣存款。用作抵押的存款亦受到保障。不過，部分存款如年期超過5年的定期存款、結構性存款、不記名票據及海外存款則不受計劃保障。
海外存款是否受保障？
海外存款不受本港存保保障，海外存款是指存放在計劃成員海外分行的存款。
其他問題可參考【香港存款保障委員會網頁】
（路透社/FDIC/CDIC/FSCS/香港存款保障委員會）