十四屆全國人大一次會議閉幕　習近平講話全文【短片】 (09:56)

各位代表：

這次大會選舉我繼續擔任中華人民共和國主席，我對各位代表和全國各族人民的信任，表示衷心感謝！

這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任，是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行憲法賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守，竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重托！

各位代表！

具有五千多年文明史的中華民族，在歷史上創造了無數輝煌，也經歷過許多磨難。近代以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，飽受列強欺淩、四分五裂、戰亂頻繁、生靈塗炭之苦。中國共產黨成立以後，緊緊團結帶領全國各族人民，經過百年奮鬥，洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。

從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。我們要按照黨的二十大的戰略部署，堅持統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，加快推進中國式現代化建設，團結奮鬥，開拓創新，在新征程上作出無負時代、無負歷史、無負人民的業績，為推進強國建設、民族復興作出我們這一代人的應有貢獻！

各位代表！

在強國建設、民族復興的新征程，我們要堅定不移推動高質量發展。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，不斷壯大我國經濟實力、科技實力、綜合國力。

我們要始終堅持人民至上。全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。要積極發展全過程人民民主，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，健全人民當家作主制度體系，體現人民意志，保障人民權益，充分激發全體人民的積極性主動性創造性。要貫徹以人民為中心的發展思想，完善分配制度，健全社會保障體系，強化基本公共服務，兜牢民生底線，解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民，在推進全體人民共同富裕上不斷取得更為明顯的實質性進展。要不斷鞏固發展全國各族人民大團結、海內外中華兒女大團結，充分調動一切積極因素，凝聚起強國建設、民族復興的磅礴力量。

我們要更好統籌發展和安全。安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。要貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以新安全格局保障新發展格局。要全面推進國防和軍隊現代化建設，把人民軍隊建設成為有效維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城。

我們要紮實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

我們要努力推動構建人類命運共同體。中國的發展惠及世界，中國的發展離不開世界。我們要紮實推進高水平對外開放，既用好全球市場和資源發展自己，又推動世界共同發展。我們要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，始終站在歷史正確一邊，踐行真正的多邊主義，踐行全人類共同價值，積極參與全球治理體系改革和建設，推動建設開放型世界經濟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議，為世界和平發展增加更多穩定性和正能量，為我國發展營造良好國際環境。

各位代表！

治國必先治黨，黨興才能國強。推進強國建設，必須堅持中國共產黨領導和黨中央集中統一領導，切實加強黨的建設。要時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，勇於自我革命，一刻不停全面從嚴治黨，堅定不移反對腐敗，始終保持黨的團結統一，確保黨永遠不變質、不變色、不變味，為強國建設、民族復興提供堅強保證。

各位代表！

強國建設、民族復興的宏偉目標令人鼓舞，催人奮進。我們要只爭朝夕，堅定歷史自信，增強歷史主動，堅持守正創新，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，勇於攻堅克難，不斷為強國建設、民族復興偉業添磚加瓦、增光添彩！

謝謝大家！