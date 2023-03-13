楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角　從影40年　香港成名　選美冠軍變武打女星再成影后 (11:40)

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪第95屆奧斯卡頒獎禮最佳女主角，成為奧斯卡史上首名亞裔影后。楊紫瓊從影近40年，由馬來西亞選美冠軍到香港武打女星，再成為荷李活知名華裔女星，最終登上頂峰成為奧斯卡影后，創下華裔女星歷史性一頁。［楊紫瓊得奬感言 感謝香港助事業起步 讚全世界媽媽是真正超級英雄【附楊紫瓊得奬感言短片連結】］
在奧斯卡之前，楊紫瓊已憑《奇異女俠玩救宇宙》連奪多個最佳女主角獎項，包括金球獎音樂或喜劇類電影影后、美國演員公會（SAG）最佳女主角，以及獨立精神獎（ISA）最佳主角。
楊紫瓊1962年生於馬來西亞霹靂州怡保，1983年參加「馬來西亞小姐」選美比賽奪冠，拍攝一個手表廣告後進入香港影壇發展，加盟德寶電影公司，1985年憑《皇家師姐》一炮而紅，成為當紅武打女星。她1988年與德寶電影公司創辦人潘廸生結婚，婚後息影，至1992年二人離婚，楊紫瓊重投香港影壇，拍下《警察故事III超級警察》、《東方三俠》、《新流星蝴蝶劍》、《詠春》、《阿金》、《宋家皇朝》等電影。
1997年楊紫瓊開始進軍荷李活，參演《新鐵金剛之明日帝國》成為邦女郎。她拍攝李安執導、2000年上映的《臥虎藏龍》，演技備受肯定，獲得英國奧斯卡、台灣金馬獎及香港金像獎等最佳女主角提名，亦令她成為荷李活炙手可熱華裔女星。楊紫瓊之後拍攝過《盜墓迷城3》、《昂山素姬》及《我的超豪男友》等。她因在《昂山素姬》中飾演緬甸諾貝爾和平獎得主昂山素姬，被緬甸當局禁止入境。
楊紫瓊和伴侶Jean Todt自2004年拍拖至今。現年77歲的Jean Todt是國際汽車聯合會前主席，和60歲的楊紫瓊感情穩定。
（綜合報道）
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