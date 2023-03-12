奧斯卡4亞裔演員提名演技獎歷屆最多　《奇異女俠》楊紫瓊有望成首名亞裔奧斯卡影后 (12:46)

第九十五屆奧斯卡頒獎禮將於美國洛杉磯時間3月12日下午5時（香港時間3月13日早上9時）舉行。過往奧斯卡因提名名單不夠種族多元化而為人詬病，不過今屆亞裔演員大放異彩，共有4名男女亞裔演員獲得演技獎項提名，是奧斯卡歷來最多的一次。《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）包攬其中3個亞裔演員演技獎項提名，最矚目是女主角楊紫瓊能否成為奧斯卡歷來首名亞裔影后。
美國著名娛樂雜誌《Variety》指出，以華裔演員為主的《奇異女俠玩救宇宙》今屆奧斯卡獲11項提名，其中包括獲提名最佳女主角的楊紫瓊、提名最佳男配角的美籍華裔男星關繼威（Ke Huy Quan），以及提名最佳女配角的美籍華裔女星許瑋倫（Stephanie Hsu），同片美國女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）亦獲提名最佳女配角。美國越裔女星周洪（Hong Chau）則憑電影《鯨》獲提名最佳女配角。
《奇異女俠玩救宇宙》兩名導演關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）亦獲提名最佳導演及最佳原創劇本，其中關家永是美籍華人。二人此前已獲導演公會（DGA）頒發最佳導演獎，在奧斯卡呼聲甚高。
不過奧斯卡歷年被指男性和白人主導，今屆的最佳導演沒有女導演獲提名，最佳男、女主角也沒有非裔演員入圍。
（綜合報道）
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