奧斯卡4亞裔演員提名演技獎歷屆最多　《奇異女俠》楊紫瓊有望成首名亞裔奧斯卡影后 (12:46)

第九十五屆奧斯卡頒獎禮將於美國洛杉磯時間3月12日下午5時(香港時間3月13日早上9時)舉行。過往奧斯卡因提名名單不夠種族多元化而為人詬病,不過今屆亞裔演員大放異彩,共有4名男女亞裔演員獲得演技獎項提名,是奧斯卡歷來最多的一次。《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)包攬其中3個亞裔演員演技獎項提名,最矚目是女主角楊紫瓊能否成為奧斯卡歷來首名亞裔影后。