奧斯卡4亞裔演員提名演技獎歷屆最多　《奇異女俠》楊紫瓊有望成首名亞裔奧斯卡影后 (12:46)

美國著名娛樂雜誌《Variety》指出，以華裔演員為主的《奇異女俠玩救宇宙》今屆奧斯卡獲11項提名，其中包括獲提名最佳女主角的楊紫瓊、提名最佳男配角的美籍華裔男星關繼威（Ke Huy Quan），以及提名最佳女配角的美籍華裔女星許瑋倫（Stephanie Hsu），同片美國女星珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）亦獲提名最佳女配角。美國越裔女星周洪（Hong Chau）則憑電影《鯨》獲提名最佳女配角。

《奇異女俠玩救宇宙》兩名導演關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）亦獲提名最佳導演及最佳原創劇本，其中關家永是美籍華人。二人此前已獲導演公會（DGA）頒發最佳導演獎，在奧斯卡呼聲甚高。

不過奧斯卡歷年被指男性和白人主導，今屆的最佳導演沒有女導演獲提名，最佳男、女主角也沒有非裔演員入圍。

（綜合報道）

奧斯卡 相關報道：

楊紫瓊涉違規拉票恐受罰 轉載文章批奧斯卡「太白」 犯禁提競爭對手姬蒂

楊紫瓊盼帶小金人回家 關繼威憶拍完《奇異女俠》無保險慘况

奧斯卡男主配大熱東山再起重拾演藝夢 班頓費沙關繼威：我們猶在