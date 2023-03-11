消費券2023｜領消費券八達通等支付工具失效或遺失　3月29日之前更新紀錄【附更新方法】 (16:30)

●如已移除相關手機應用程式/註銷電子帳戶

市民可先嘗試重新下載相關手機應用程式或啟動該舊有帳戶。市民亦可透過以下連結或致電營辦商，了解各儲值支付工具的相關資訊：

．AlipayHK（電話: 2245 3201）

．BoC Pay（電話: 3988 1822）

．八達通（電話: 2969 5588）

．PayMe from HSBC（電話: 2996 7288）

．Tap&Go拍住賞（電話: 2888 0000）

．WeChat Pay HK（電話: 3929 1666）

●如登記消費券帳戶確定已失效（例如遺失或退回已登記的八達通卡）

相關市民須在2023年3月29日或之前透過以下渠道更新其支付工具帳戶登記紀錄：

．AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK

經這些支付工具領消費券的市民如需更改帳戶資料，可透過指定網站更改其登記紀錄，以同款支付工具的另一個帳戶領取2023消費券第一期，不可轉會。

．八達通

若原本領取消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，可經政府消費券網站「更改八達通卡」頁面，更改八達通卡登記紀錄，以另一張八達通卡領取2023消費券第一期，舊的八達通卡會被註銷。

消費券4月16日先拎3000元 留意發放、使用期限重要日子 附查詢消費券登記帳戶方法

臨時服務中心

有需要的市民可在即日至3月29日，致電熱線185000預約到以下8間臨時服務中心，由職員協助辦理更改帳戶資料的手續：

．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

．北角電氣道180號百家利中心1301室

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室

．觀塘觀塘道410號觀點中心11樓1105室

．荃灣青山公路455號荃灣華懋荃灣廣場9樓

．屯門湖翠路1號蝴蝶灣社區中心1樓110室

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

．大埔大元邨大元社區會堂會議室

書面表格

市民可下載「更改登記資料申請表格」，以郵寄方式更新其登記紀錄。

2023年消費券計劃詳情

消費券 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR