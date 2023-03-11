英足球名宿連尼加批政府打擊人蛇政策遭BBC停職　同節目主持拒亮相作聲援 (14:08)

英國內政部周二（7日）在Twitter發布短片，片中內政大臣柏斐文宣布對乘船偷渡英國的人蛇「快捕快解」（相關報道連結），連尼加在Twitter留言批評該政策，稱英國接收的難民比其他歐洲主要國家少，形容這是「針對最弱勢人群的殘酷政策，如同1930年代德國的政策」。言論引起保守黨議員批評，柏斐文亦稱對連尼加十分失望，並稱「此事是BBC的事，他們會解決」。

BBC周五發聲明公布暫停連尼加的《Match of the Day》主持職務，稱其Twitter留言違反指引，又稱「從沒說過連尼加沒有言論自由，但曾告知他不能在政治爭議議題上選邊站」。

外界紛紛批評BBC將連尼加停職，認為BBC向政治壓力低頭，將不認同政府政策的人噤聲。同是《Match of the Day》主持的足球名宿舒利亞（Alan Shearer）及伊恩胡禮（Ian Wright）已表明不會亮相周六的《Match of the Day》，以示團結，令BBC面臨無人主持該節目的尷尬局面。

（BBC/CNN/衛報）