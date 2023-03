英足球名宿連尼加批政府打擊人蛇政策遭BBC停職　同節目主持拒亮相作聲援 (14:08)

英國內政部周二(7日)在Twitter發布短片,片中內政大臣柏斐文宣布對乘船偷渡英國的人蛇「快捕快解」(相關報道連結),連尼加在Twitter留言批評該政策,稱英國接收的難民比其他歐洲主要國家少,形容這是「針對最弱勢人群的殘酷政策,如同1930年代德國的政策」。言論引起保守黨議員批評,柏斐文亦稱對連尼加十分失望,並稱「此事是BBC的事,他們會解決」。

BBC周五發聲明公布暫停連尼加的《Match of the Day》主持職務,稱其Twitter留言違反指引,又稱「從沒說過連尼加沒有言論自由,但曾告知他不能在政治爭議議題上選邊站」。

外界紛紛批評BBC將連尼加停職,認為BBC向政治壓力低頭,將不認同政府政策的人噤聲。同是《Match of the Day》主持的足球名宿舒利亞(Alan Shearer)及伊恩胡禮(Ian Wright)已表明不會亮相周六的《Match of the Day》,以示團結,令BBC面臨無人主持該節目的尷尬局面。

