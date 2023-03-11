賞花情報｜香港一年四季常見植物花期＋觀賞地點一覽 (12:04)

春季

●櫻花

花期：一般2月中下旬開始開花，花開後可維持一兩星期，花期有時會延至4月

建議觀賞地點：沙田安景街公園、大埔海濱公園、荔枝角公園、城門谷公園、香港單車館公園、東涌櫻花園、沙田城門河畔、中大合一亭等

●李花

花期：3至4月

建議觀賞地點：濕地公園、天水圍天龍路旁、大埔萬德苑

●洋紫荊

花期：11至3月

建議觀賞地點：九龍仔公園、荔枝角公園、鰂魚涌公園、大埔海濱公園、天水圍公園、柴灣公園、香港動植物公園

●鐘花櫻桃

花期：一般2至3月

建議觀賞地點：香港單車館公園、香港動植物公園、獅子山公園

●二喬木蘭

花期：一般2至3月

建議觀賞地點：歌和老街公園、洪聖街休憩花園

●紅花風鈴木

花期：一般2至3月

建議觀賞地點：賈炳達道公園、粉嶺火車站遊樂場、南昌公園

●黃鐘木（黃花風鈴木）

花期：一般3至4月

建議觀賞地點：香港仔海濱公園、香港單車館公園、南昌公園、北區公園、唐明街公園、東涌赤鱲角

●白花風鈴木

花期：3月

建議觀賞地點：大埔九龍坑

●宮粉羊蹄甲

花期：一般3月

建議觀賞地點：櫻桃街公園、香港單車館公園、沙田公園、屯門富泰邨

●木棉

花期：一般3至4月

建議觀賞地點：大坑東遊樂場、大埔海濱公園、屯門公園、維多利亞公園

●繡球樹

花期：一般3至4月

建議觀賞地點：遮打花園、香港公園、香港動植物公園

●樹頭菜

花期：一般3至5月

建議觀賞地點：摩士公園、太子道西（聖德肋撒堂一帶）、大埔海濱公園、天柏路、天水圍公園

●繡球花

花期：一般春夏兩季

建議觀賞地點：維園花展2023、各區公園

[按圖可放大觀看]

夏季

●藍花楹

花期：一般4至6月

建議觀賞地點：沙田公園、東涌北公園、灣仔星街、屯門三聖邨、將軍澳坑口安寧花園、荔枝角公園

●雞蛋花

花期：一般3至9月

建議觀賞地點：香港仔海濱公園、九龍仔公園、荔枝角公園、鰂魚涌公園、沙田公園、大埔海濱公園、紅磡海濱花園

●節果決明

花期：一般5至6月

建議觀賞地點：中環美利酒店、櫻桃街公園

●大花紫薇

花期：一般5至7月

建議觀賞地點：鴨脷洲海濱長廊、櫻桃街公園、九龍公園、沙田公園、大埔海濱公園、柴灣公園

●儀花

花期：一般5至7月

建議觀賞地點：香港動植物公園、大埔海濱公園、楊小坑錦簇花園

●鳳凰木

花期：一般6至7月

建議觀賞地點：賈炳達道公園、屯門公園、維多利亞公園

●水石榕

花期：一般6至7月

建議觀賞地點：香港公園、觀塘海濱公園、荃灣公園、荃灣海濱公園

●荷花

花期：一般6至8月

建議觀賞地點：香港濕地公園、港大荷花池、鑽石山志蓮淨苑、城門谷公園、香港公園、九龍公園、中文大學崇基學院、獅子會自然教育中心

●豬腸豆

花期：一般6至8月

建議觀賞地點：九龍公園、荔枝角公園、沙田公園、中山紀念公園、柴灣消防局附近

●穗花棋盤腳

花期：一般6至9月

建議觀賞地點：馬鞍山恒明街休憩處、城門谷公園、大埔海濱公園、元朗賽馬會廣場

●複羽葉欒樹

花期：一般7至9月

建議觀賞地點：賈炳達道公園、荔枝角公園、九龍仔公園、佐敦谷公園

●木芙蓉

花期：一般8至10月

建議觀賞地點：粉嶺康樂公園、坑口文曲里公園、香港公園、大埔海濱公園、動植物公園

[按圖可放大觀看]

秋季

●蘆葦

花期：一般7至11月

建議觀賞地點：香港濕地公園

●絲木棉（美人樹）

花期：一般9月至翌年1月

建議觀賞地點：香港動植物公園、坑口文曲里公園、北區公園、青田遊樂場

●白千層

花期：一般3至5月，9至11月

建議觀賞地點：香港仔海濱公園、柴灣公園、九龍寨城公園、皇后像廣場花園、中山紀念公園、元朗公園

●鳥尾花

花期：一般春季尾至秋季

建議觀賞地點：北區公園、城門谷公園、香港公園

冬季

●梅花

花期：一般1月下旬至2月下旬

建議觀賞地點：嘉道理農場暨植物園

●吊鐘花

花期：一般1至3月

建議觀賞地點：港島紫羅蘭山、東涌石獅山、西貢大枕蓋、八仙嶺自然教育徑

●桃花

花期：一般2至3月

建議觀賞地點：嘉道理農場暨植物園

●落羽松（落羽衫）

花期：一般秋冬會轉橙黃色或紅色

建議觀賞地點：濕地公園、流水響水塘、青衣公園、北區公園

●金蒲桃

花期：一般11月至翌年2月

建議觀賞地點：鴨脷洲風之塔公園、沙田公園、達東路花園、市政局百週年紀念花園

●火焰樹

花期：一般1至5月

建議觀賞地點：香港單車館公園、鰂魚涌公園、天水圍公園

資料來源：康文署、濕地公園、嘉道理農場暨植物園、明報

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宮粉羊蹄甲屯門綻放

白花風鈴木@大埔九龍坑

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富士櫻@沙田城門河畔

河津櫻@中大

廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊

繡球花@天水圍公園

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