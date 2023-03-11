賞花情報｜香港一年四季常見植物花期＋觀賞地點一覽 (12:04)

本港有不少開花植物，本文整理香港一年四季的常見花卉植物，以及建議觀賞地點供讀者參考。留意花期或因氣候變化提早或延遲開花，出發賞花前宜先留意「康文署賞花情報」、網上社交平台花卉攝影群組查看最新開花情況。[按圖可放大觀看]
春季
●櫻花
花期：一般2月中下旬開始開花，花開後可維持一兩星期，花期有時會延至4月
建議觀賞地點：沙田安景街公園、大埔海濱公園、荔枝角公園、城門谷公園、香港單車館公園、東涌櫻花園、沙田城門河畔、中大合一亭等
●李花
花期：3至4月
建議觀賞地點：濕地公園、天水圍天龍路旁、大埔萬德苑
●洋紫荊
花期：11至3月
建議觀賞地點：九龍仔公園、荔枝角公園、鰂魚涌公園、大埔海濱公園、天水圍公園、柴灣公園、香港動植物公園
●鐘花櫻桃
花期：一般2至3月
建議觀賞地點：香港單車館公園、香港動植物公園、獅子山公園
●二喬木蘭
花期：一般2至3月
建議觀賞地點：歌和老街公園、洪聖街休憩花園
●紅花風鈴木
花期：一般2至3月
建議觀賞地點：賈炳達道公園、粉嶺火車站遊樂場、南昌公園
●黃鐘木（黃花風鈴木）
花期：一般3至4月
建議觀賞地點：香港仔海濱公園、香港單車館公園、南昌公園、北區公園、唐明街公園、東涌赤鱲角
●白花風鈴木
花期：3月
建議觀賞地點：大埔九龍坑
●宮粉羊蹄甲
花期：一般3月
建議觀賞地點：櫻桃街公園、香港單車館公園、沙田公園、屯門富泰邨
●木棉
花期：一般3至4月
建議觀賞地點：大坑東遊樂場、大埔海濱公園、屯門公園、維多利亞公園
●繡球樹
花期：一般3至4月
建議觀賞地點：遮打花園、香港公園、香港動植物公園
●樹頭菜
花期：一般3至5月
建議觀賞地點：摩士公園、太子道西（聖德肋撒堂一帶）、大埔海濱公園、天柏路、天水圍公園
●繡球花
花期：一般春夏兩季
[按圖可放大觀看]
夏季
●藍花楹
花期：一般4至6月
建議觀賞地點：沙田公園、東涌北公園、灣仔星街、屯門三聖邨、將軍澳坑口安寧花園、荔枝角公園
●雞蛋花
花期：一般3至9月
建議觀賞地點：香港仔海濱公園、九龍仔公園、荔枝角公園、鰂魚涌公園、沙田公園、大埔海濱公園、紅磡海濱花園
●節果決明
花期：一般5至6月
●大花紫薇
花期：一般5至7月
建議觀賞地點：鴨脷洲海濱長廊、櫻桃街公園、九龍公園、沙田公園、大埔海濱公園、柴灣公園
●儀花
花期：一般5至7月
建議觀賞地點：香港動植物公園、大埔海濱公園、楊小坑錦簇花園
●鳳凰木
花期：一般6至7月
建議觀賞地點：賈炳達道公園、屯門公園、維多利亞公園
●水石榕
花期：一般6至7月
建議觀賞地點：香港公園、觀塘海濱公園、荃灣公園、荃灣海濱公園
●荷花
花期：一般6至8月
建議觀賞地點：香港濕地公園、港大荷花池、鑽石山志蓮淨苑、城門谷公園、香港公園、九龍公園、中文大學崇基學院、獅子會自然教育中心
●豬腸豆
花期：一般6至8月
建議觀賞地點：九龍公園、荔枝角公園、沙田公園、中山紀念公園、柴灣消防局附近
●穗花棋盤腳
花期：一般6至9月
建議觀賞地點：馬鞍山恒明街休憩處、城門谷公園、大埔海濱公園、元朗賽馬會廣場
●複羽葉欒樹
花期：一般7至9月
建議觀賞地點：賈炳達道公園、荔枝角公園、九龍仔公園、佐敦谷公園
●木芙蓉
花期：一般8至10月
建議觀賞地點：粉嶺康樂公園、坑口文曲里公園、香港公園、大埔海濱公園、動植物公園
[按圖可放大觀看]
秋季
●蘆葦
花期：一般7至11月
建議觀賞地點：香港濕地公園
●絲木棉（美人樹）
花期：一般9月至翌年1月
建議觀賞地點：香港動植物公園、坑口文曲里公園、北區公園、青田遊樂場
●白千層
花期：一般3至5月，9至11月
建議觀賞地點：香港仔海濱公園、柴灣公園、九龍寨城公園、皇后像廣場花園、中山紀念公園、元朗公園
●鳥尾花
花期：一般春季尾至秋季
建議觀賞地點：北區公園、城門谷公園、香港公園
冬季
●梅花
花期：一般1月下旬至2月下旬
建議觀賞地點：嘉道理農場暨植物園
●吊鐘花
花期：一般1至3月
建議觀賞地點：港島紫羅蘭山、東涌石獅山、西貢大枕蓋、八仙嶺自然教育徑
●桃花
花期：一般2至3月
建議觀賞地點：嘉道理農場暨植物園
●落羽松（落羽衫）
花期：一般秋冬會轉橙黃色或紅色
建議觀賞地點：濕地公園、流水響水塘、青衣公園、北區公園
●金蒲桃
花期：一般11月至翌年2月
建議觀賞地點：鴨脷洲風之塔公園、沙田公園、達東路花園、市政局百週年紀念花園
●火焰樹
花期：一般1至5月
建議觀賞地點：香港單車館公園、鰂魚涌公園、天水圍公園
資料來源：康文署、濕地公園、嘉道理農場暨植物園、明報
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