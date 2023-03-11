消費券2023｜消費券4月16日先拎3000元　留意發放、使用期限重要日子　附查詢消費券登記帳戶方法 (09:46)

消費券重要日子

●2023年4月16日──發放第一期3000元消費券（所有合資格領券者）

●2023年6月30日──以八達通領取消費券的市民，需於6月30日前累積滿3000元合資格消費，即可最快於7月16日領取第二期2000元消費券

●2023年7月16日──發放第二期2000元消費券（所有合資格領券者）

●2023年10月31日──以AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK領取的第一期3000元消費券，有效期至10月31日，即相關市民有約6個月時間使用這3000元消費券

●2024年1月31日──以AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK領取的第二期2000元消費券，有效期至2024年1月31日

領取第一期消費券不可「轉會」

領取第一期3000元消費券時不可轉會。已成功登記2022年消費券計劃的市民，會在4月16日透過其已登記的儲值支付工具帳戶直接獲發消費券。有關市民亦會在消費券發放當日收到手機短訊或應用程式推送通知。市民毋須再次登記。

查詢2022年登記帳戶資料

若市民忘記在2022年消費券計劃中使用哪個帳戶登記，可於指定網站（按此），輸入身分證號碼、用以登記消費券計劃的聯絡電話號碼最後4位數字，以及登記參考編號作查詢。

樂悠咭持有人的特別安排

使用八達通登記2022年消費券計劃的樂悠咭持有人，如其已登記的八達通卡仍然有效，便可繼續使用已登記的八達通卡收取消費券，毋須再次登記或刻意更改以其他八達通卡（包括樂悠咭）收取2023年消費券計劃發放的第一期消費券。

樂悠咭用戶如已退回其用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改手續。更新後，舊的八達通卡將會被註銷。

消費券 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR