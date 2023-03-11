春天「濕邪」易致脾胃、頭部、皮膚、關節不適　中醫推介兩食材、按穴祛濕助紓緩 (10:28)

春天日夜溫差大，濕度時高時低，註冊中醫胡玘君表示，此時人體易受濕邪侵犯，尤其要注意頭、關節、皮膚及脾胃，她講解濕邪易侵犯這四個部位的原因和引發的徵狀，以及介紹兩款祛濕食材和紓緩徵狀的穴位。她提醒，春天不宜吃酸味食物如檸檬，因酸有收斂作用，可能會將濕氣困在體內。