春天「濕邪」易致脾胃、頭部、皮膚、關節不適　中醫推介兩食材、按穴祛濕助紓緩 (10:28)

春天日夜溫差大，濕度時高時低，註冊中醫胡玘君表示，此時人體易受濕邪侵犯，尤其要注意頭、關節、皮膚及脾胃，她講解濕邪易侵犯這四個部位的原因和引發的徵狀，以及介紹兩款祛濕食材和紓緩徵狀的穴位。她提醒，春天不宜吃酸味食物如檸檬，因酸有收斂作用，可能會將濕氣困在體內。
●春天「濕邪」易犯人體四部位
1. 頭
【徵狀】頭重如裹、身熱不揚（自覺發熱，按其肌膚卻不甚熱）、骨節煩痛、胸悶納呆、脘腹痞痛、嘔吐泄瀉、舌苔滑膩等。
【原因】氣分（指臟腑功能活動）受濕邪阻滯。
2. 關節
【徵狀】周身困重，四肢痠痛沉重。
【原因】濕邪侵襲肌表，留滯於經絡關節，人體正常生理功能受到阻礙。
3. 皮膚
【徵狀】容易引發濕疹，皮膚出現紅疹痕癢、潰破滲液，以及變得乾燥脫屑等；皮疹滲出較多，甚者起疤，結黃痂或糜爛。
【原因】濕邪侵犯人體而引致皮膚濕潤流滋。
4. 脾胃
【徵狀】脘胃痞悶、脘腹隱痛、食慾降低或不思飲食、口中黏膩、惡心嘔吐、大便溏薄等。
【原因】外濕內襲，濕氣容易侵犯脾，令脾氣損傷，嚴重更會傷及脾的陽氣。
●兩食材助紓緩濕困徵狀
1. 生薏米
功效：味甘、淡，性微寒，歸脾、胃、肺經，有利水滲濕、健脾除痹及清熱排膿的功效，適用於濕邪侵犯關節、脾胃和皮膚。
2. 香茅
功效：味辛性溫，能祛風除濕、消腫止痛，常用於頭痛、胃痛、腹痛腹瀉、風濕痹痛及跌打淤血腫痛等。
●兩穴位助祛濕
1. 豐隆穴
【位置】小腿前外側，外踝尖上8寸（4橫指為三寸，大拇指為一寸）。
【功效】和胃氣、化痰濕及清神志，可用於紓緩頭重重、濕疹流滋、脾胃濕困等。
【按法】按壓穴道數秒再放鬆，按穴次數不限，出現濕困徵狀時可按穴紓緩。
2. 陰陵泉穴
【位置】小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處。
【功效】運中焦、化濕滯、調膀胱、祛風冷，用於紓緩關節痛。
【按法】按壓穴道數秒再放鬆，按穴次數不限，出現濕困徵狀時可按穴紓緩。
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