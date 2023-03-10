往來內地過關須申報黑碼　赴歐應備歐盟數碼新冠通行證【附申請方法、連結】 (17:52)

香港雖已恢復通關，惟前往內地及歐盟成員國等地仍需展示疫苗或檢測紀錄作出行用途。明報電子平台組整理俗稱「黑碼」的內地通關二維碼及「歐盟數碼新冠通行證」登記方法供參考，市民出行前應先了解目的地的最新入境規定，包括疫苗接種或檢測的要求。
往來內地須檢查「黑碼」
香港市民從香港入境內地或從內地入境香港，均須填寫健康申報表，以取得通關二維碼「黑碼」。「黑碼」有效時限為24小時，並僅限當次使用。建議過關前先截圖保存「黑碼」，方便過關時展示。
網上申報「黑碼」流程
1.第一部分為填寫個人資料，包括出入境類型、姓名、出生日期、證件等個人資料
2.第二部分則是填寫出／入境信息，包括手機號碼，並申報個人身體健康狀況
3.輸入驗證碼後可提交申報
4.系統顯示「申報成功」後會生成「黑碼」，建議截圖保存以便過關時出示
微信小程序申報「黑碼」流程
1.在微信搜尋「海關旅客指尖服務」小程式
2.點擊「填報/修改《中華人民共和國出/入境健康申明卡》」
3.按指示輸入相關資料
4.顯示「申報成功」後會生成「黑碼」，記得先截圖保存以便過關時出示
香港獲歐盟數碼新冠通行證認可
市民現在可透過新冠紀錄系統或「智方便」流動應用程式，下載適用於「歐盟數碼新冠通行證機制」的本地疫苗接種、檢測或康復紀錄作出行用途。「通行證機制」在歐盟27個成員國及約50個參與國家及地區之間（名單）認可通用，持有人可以電子方式展示，或列印電子紀錄為紙本，作出行之用。
「歐盟數碼新冠通行證機制」申請流程
1.在新冠紀錄系統網頁按「歐盟數碼新冠通行證」
2.按需要選擇「疫苗接種證明」、「康復證明」或「病毒檢測證明」
3.按指示輸入身分證明文件號碼及系統要求的其他資訊