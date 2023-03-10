往來內地過關須申報黑碼　赴歐應備歐盟數碼新冠通行證【附申請方法、連結】 (17:52)

香港雖已恢復通關，惟前往內地及歐盟成員國等地仍需展示疫苗或檢測紀錄作出行用途。明報電子平台組整理俗稱「黑碼」的內地通關二維碼及「歐盟數碼新冠通行證」登記方法供參考，市民出行前應先了解目的地的最新入境規定，包括疫苗接種或檢測的要求。