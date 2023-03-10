俄烏局勢｜巴赫穆特之戰成焦點　小知識了解巴赫穆特、俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」 (15:20)

●巴赫穆特 擁鹽及石膏礦

巴赫穆特市位於烏克蘭東部頓涅茨克州，該市戰前人口有逾7萬人，以鹽礦及石膏礦聞名。

●瓦格納集團 招募囚犯作戰

「瓦格納集團」（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）綽號「普京大廚」，1990年代經營餐飲業致富，2014年成立瓦格納。普里戈任是俄羅斯總統普京的密友。

俄軍去年底戰事失利，11月底起瞄準巴赫穆特市及其周邊進攻，並由招募大批囚犯的僱傭兵組織瓦格納打頭陣。瓦格納招募了4至5名囚犯上前線。

普里戈任曾聲稱其僱傭兵及俄軍欲控制巴赫穆特是因為當地有「地下城」容納士兵和坦克，但美國認為其目標為當地的鹽及石膏礦。

●巴赫穆特之戰 俄僱傭兵展能力 烏軍視「士氣堡壘」

有分析指出，巴赫穆特之戰是普里戈任向俄軍展示僱傭兵組織能力的機會，增強其在俄影響力。對俄軍而言，在巴赫穆特取勝有助進一步佔領烏方領土，政治上俄羅斯亦要打勝仗以換取支持。不過，瓦格納與俄軍出現內訌，普里戈任上月指控俄軍高層刻意不向其集團戰士提供彈藥。

對烏克蘭而言，巴赫穆特則是抵抗象徵，澤連斯基形容該市為「士氣的堡壘」，他去年12月出訪美國時更將巴赫穆特旗幟帶到美國國會。

巴赫穆特戰役持續多月，美國估計約3萬名瓦格納僱傭兵傷亡，當中包括約9000人喪生。此外，BBC報道，有西方國家估計，約2萬至3萬名俄軍在戰事中傷亡。北約估計，俄軍及烏軍死亡人數比例為5:1，烏方則估計比例達7:1，惟BBC指出相關數字未能核實。

（華盛頓郵報/BBC/美聯社/華爾街日報）