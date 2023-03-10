維園花展｜攝影導師教手機影花5貼士 (10:13)

手機拍攝花卉5貼士：

1.拍花海要用廣角 可用天空作背景

想拍出花海的感覺需用上廣角鏡頭，使整個場景更為寬闊自然；嘗試從不同的角度如俯視（高炒）、平視和仰視（低炒），更可呈現不同效果。文志輝建議，以天空作背景會亦是不錯的選擇。

2.近攝時靠近主題

近距離拍攝時，手機與主題盡可能接近，同時利用手機最近拍攝距離；想拍出花朵細節，若手機沒有微距功能，可使用外置式近攝鏡頭配件。

3.「人像模式」調整景深

利用手機「人像模式」拍攝，調整景深以呈現出花朵的細節。構圖上除了大特寫外，可以引入合適的前景或背景。

4.宜早上或傍晚拍攝

早上或傍晚時段陽光較柔和。中午時分陽光太過強烈，容易造成過曝或反差過大的情況，對於拍攝花卉不利。

5.善用背側光或背光

採光（光線照明的角度）可考慮背側光或背光，以增強花卉的質感和花瓣的通透度去營造氣氛。

註：本文圖片以iPhone 13 Pro拍攝。

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